Các xu hướng công nghệ nổi bật năm 2026

Năm 2026 này được dự báo sẽ là giai đoạn bản lề, giai đoạn bước ngoặt, trong tiến trình chuyển đổi công nghệ của thế giới. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thâm nhập sâu hơn vào mọi hoạt động, của các cơ quan tổ chức.

Báo cáo mới nhất về các xu hướng công nghệ chiến lược năm 2026 này của Gartner - một công ty nghiên cứu thị trường và công nghệ có trụ sở tại Mỹ, cho thấy AI không còn là lựa chọn bổ sung, mà đã trở thành nền tảng quyết định tới hiệu quả vận hành, năng suất và năng lực cạnh tranh của các cơ quan, tổ chức.

Nền tảng AI gốc

Nền tảng phát triển AI gốc - AI-Native sẽ thay đổi căn bản cách làm phần mềm. AI tham gia trực tiếp vào hầu hết các khâu từ thiết kế, lập trình đến kiểm thử, giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí và nâng cao độ chính xác.

Siêu máy tính AI

Siêu máy tính AI trở thành hạ tầng chiến lược cho doanh nghiệp và chính phủ. Các nền tảng tích hợp CPU, GPU và phần cứng chuyên dụng cho phép xử lý những khối lượng dữ liệu khổng lồ, mở ra cấp độ mới về hiệu suất, mô phỏng và đổi mới sáng tạo.

AI vật lý

AI không chỉ tồn tại trong môi trường số mà gắn với robot, máy bay không người lái, thiết bị tự động hóa… giúp xử lý tác vụ trong môi trường thực, đòi hỏi mức độ an toàn và thích ứng cao. Xu hướng này tác động lớn đến các ngành sản xuất, logistics, y tế và quốc phòng.

Hệ thống đa tác nhân

Hệ thống đa tác nhân cho phép nhiều AI cùng phối hợp, tương tác và ra quyết định song song để giải quyết những bài toán phức tạp, vượt quá khả năng của một AI đơn lẻ.

Điện toán an toàn

Điện toán an toàn nổi lên như một trụ cột mới trong quản trị dữ liệu. Các môi trường thực thi tin cậy giúp cô lập và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm ngay cả với nhà cung cấp hạ tầng, giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin.

An ninh mạng phòng ngừa

An ninh mạng phòng ngừa trở thành xu hướng chủ đạo. Thay vì chỉ phản ứng khi bị tấn công, các tổ chức chuyển sang bảo vệ chủ động. Dự báo đến năm 2030, các giải pháp phòng ngừa sẽ chiếm khoảng một nửa tổng chi tiêu an ninh mạng toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo AI đang là trọng tâm, trong mọi hoạt động đổi mới, của các ngành nghề, của các cơ quan tổ chức. Nhất là khi các cơ quan tổ chức đang rất cần những giải pháp tiên tiến về bảo mật và quản trị.