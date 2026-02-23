210.000 việc làm của người trẻ Hàn Quốc biến mất vì AI
Hàn Quốc mất hơn 210.000 việc làm của người trẻ trong 3 năm do AI thay thế lao động, đẩy tỷ lệ việc làm nhóm 20 - 29 tuổi xuống mức thấp nhất 5 năm qua.
- 23-02-2026Google đại chiến Nvidia: Canh bạc 100 triệu USD và tham vọng lật đổ vương triều chip AI, dùng tiền để xoay chuyển cục diện thị trường bán dẫn
- 23-02-2026Mã QR nhỏ nhất thế giới: Chỉ 1,98 micromet vuông, bé hơn cả vi khuẩn và được Guinness công nhận
- 23-02-2026Các xu hướng công nghệ nổi bật năm 2026
Ảnh minh họa.
Hàn Quốc vừa công bố những số liệu thống kê cho thấy, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), đang tạo ra cú sốc về công ăn việc làm, đối với người trẻ ở nước này.
Hơn 210.000 vị trí việc làm của người trẻ Hàn Quốc đã bị mất đi, chỉ trong vòng 3 năm qua. Gần như toàn bộ các vị trí việc làm mất đi này đều là ở những ngành liên quan nhiều tới AI như ngành phần mềm, dịch vụ thông tin, xuất bản, luật và kế toán.
Số liệu đăng trên nhật báo The Korea Herald, ngày 20/2, cho thấy chỉ trong tháng 1 vừa qua, việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật ở Hàn Quốc đã giảm tới 98.000 vị trí, mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 13 năm qua.
Tỷ lệ việc làm dành cho nhóm người từ 20 đến 29 tuổi ở Hàn Quốc, cũng đã giảm xuống mức 44% trong tháng 1, tức chưa tới non một nửa. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Các chuyên gia ở Hàn Quốc nhận định, nguyên nhân cốt lõi của tình trang này là do AI đang chuyển từ vai trò chỉ là hỗ trợ, sang thay thế trực tiếp các lao động trẻ.
VTV