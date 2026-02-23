Tạm biệt giấc mơ "RAM Trung Quốc giá rẻ": giá RAM DDR5 tại Trung Quốc đã ngang bằng thế giới

Vài tháng trước, cái tên CXMT và các thương hiệu RAM Trung Quốc như KingBank mang đến hy vọng cho người tiêu dùng toàn cầu khi sẽ là sự lựa chọn giá rẻ với giá RAM ngày càng leo thang. Câu chuyện về "RAM Trung Quốc giá rẻ" lan nhanh, và không ít người thực sự đặt kỳ vọng vào viễn cảnh đó. Thế nhưng, giấc mơ ấy vừa chính thức tan vỡ.

Theo danh sách sản phẩm mới nhất trên sàn thương mại điện tử JD.com của Trung Quốc, module DDR5 32GB của KingBank — thương hiệu sử dụng chip CXMT — hiện đang được rao bán với giá 3.629 nhân dân tệ, tương đương khoảng 530 USD.

Giá RAM DDR5 của Trung Quốc đã ngang bằng với thế giới

Đây là mức giá gần như ngang bằng với các sản phẩm DDR5 cùng dung lượng đến từ Samsung, SK Hynix hay Micron trên thị trường phương Tây. Cấu hình 64GB DDR5-6000 của hãng này thậm chí vượt mốc 1.000 USD. Khoảng cách giá từng được xem là lợi thế cạnh tranh của RAM Trung Quốc đã gần như biến mất hoàn toàn.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở một thực tế đang định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn: cơn khát chip nhớ từ các trung tâm dữ liệu AI. Khi các ông lớn công nghệ đổ hàng chục tỷ USD vào hạ tầng AI, nhu cầu về RAM, đặc biệt là bộ nhớ cao cấp HBM, tăng vọt đến mức các nhà sản xuất không còn đủ động lực để ưu tiên phân khúc tiêu dùng nữa.

Lợi nhuận từ một module RAM bán cho game thủ không thể cạnh tranh với mức giá mà các khách hàng doanh nghiệp AI sẵn sàng chi trả. Chính CXMT cũng đang chuyển đổi năng lực sản xuất tương đương khoảng 60.000 wafer mỗi tháng tại nhà máy Thượng Hải sang sản xuất HBM3 để phục vụ trực tiếp cho các máy chủ AI. Khi nhà sản xuất RAM lớn nhất Trung Quốc còn không mặn mà với phân khúc tiêu dùng, thì kỳ vọng về RAM giá rẻ càng trở nên xa vời.

Bức tranh giá cả toàn cầu cũng không mấy lạc quan hơn. Theo dữ liệu từ DRAMeXchange, giá hợp đồng cố định trung bình của DDR4 PC DRAM 8Gb đã đạt 11,50 USD vào cuối tháng 1 năm 2026, tăng 23,7% chỉ trong một tháng và tăng hơn 8 lần so với mức 1,35 USD của một năm trước.

Đây là mức cao nhất kể từ khi đơn vị theo dõi thị trường này bắt đầu thu thập dữ liệu vào tháng 6 năm 2016, và giá đã tăng liên tục trong 10 tháng liên tiếp. Trong bối cảnh đó, không một nhà sản xuất nào - dù là Hàn Quốc, Mỹ hay Trung Quốc - có lý do gì để bán rẻ sản phẩm của mình cho người tiêu dùng phổ thông.

Cho dù vậy, CXMT cũng cố gắng thắp lên chút hy vọng còn sót lại về giấc mơ RAM giá rẻ. Trong khi giá DDR5 của hãng này đã bắt kịp thị trường thế giới, CXMT lại đang áp dụng chiến lược hoàn toàn ngược lại ở phân khúc DDR4, thế hệ chip nhớ cũ hơn vẫn đang được dùng rộng rãi trong PC, TV và thiết bị di động.

Theo các nguồn tin trong ngành, CXMT hiện đang chào bán DDR4 với mức giá chỉ bằng khoảng một nửa so với giá thị trường. Mặc dù vậy, có thể số lượng RAM giá rẻ này sẽ không quá lớn khi nhiều người suy đoán rằng đây chỉ là lượng hàng tồn kho còn lại của CXMT do mới đây hãng đã thông báo về việc cắt giảm công suất RAM DDR4 xuống còn 10.000 tấm wafer để dồn nguồn lực cho chip nhớ DDR5 và các sản phẩm khác cao cấp hơn.