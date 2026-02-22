Kỷ lục chưa từng có: Hơn 1,3 triệu người đã đến địa phương này trong kỳ nghỉ Tết

Theo UBND TP. Hà Nội, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (14-22/2), Thủ đô đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ 2025. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Hà Nội.

Trong tổng số 1,34 triệu lượt khách, Hà Nội đoán 217.000 lượt khách quốc tế (tăng trưởng 55% so với cùng kỳ) và 1,13 triệu lượt khách nội địa (tăng trưởng 33,2% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4,87 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so với dịp Tết năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, sự gia tăng đồng thời về lượng khách và doanh thu cho thấy hiệu quả của công tác chuẩn bị, điều hành và tổ chức các hoạt động du lịch dịp Tết, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của Hà Nội trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Về khách quốc tế, 10 thị trường khách hàng đầu đến Hà Nội dịp Tết Nguyên đán gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan, Đức, Philippine và Úc.

Về các điểm đến trên địa bàn, từ ngày 14/2 đến 20/2, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 119.583 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 24.663 lượt khách; Khu du lịch Chùa Hương đón 76.608 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 29.377 lượt khách; Di tích Cổ Loa đón hơn 38.800 lượt khách; Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 49.181 lượt khách.

Người dân đến tham quan chùa Hương trong dịp Tết (Ảnh: VGP/Minh Anh)

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và UBND TP. Hà Nội, trước kỳ nghỉ Tết, Sở Du lịch đã ban hành nhiều văn bản triển khai để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch và tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại dịp Tết.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong suốt kỳ nghỉ, công tác tổ chức đón khách tại các khu, điểm du lịch diễn ra sôi động, an toàn, chu đáo. Các đơn vị chủ động xây dựng phương án phục vụ, bố trí đủ lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm quy định niêm yết và công khai giá dịch vụ.

Tất cả các điểm di tích trên địa bàn Thủ đô được mở cửa, trang hoàng, tạo không khí vui tươi đón Xuân. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống và sản phẩm du lịch đặc sắc được tổ chức tại các không gian di sản.