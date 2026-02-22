Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch nghỉ cuối tháng 4: Vừa đi làm 2 ngày lại nghỉ tiếp

22-02-2026 - 15:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với hai đợt nghỉ lớn sắp tới, cuối tháng 4-2026 hứa hẹn sẽ là cao điểm đi lại, du lịch và các hoạt động dịch vụ trên cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động cả nước tiếp tục được nghỉ hai đợt lễ lớn liên tiếp vào cuối tháng 4-2026, với tổng số ngày nghỉ kéo dài, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, du lịch và sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày). 

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Hai đợt nghỉ nối nhau

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật, ngày 26-4 dương lịch. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27-4). Tính cả hai ngày cuối tuần, đợt nghỉ này kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy (25-4) đến hết thứ Hai (27-4).

Ngay sau đó là kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Hai ngày lễ lớn này trong năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Đối với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5.

Sốc lịch nghỉ cuối tháng 4: Vừa đi làm 2 ngày đã lại nghỉ tiếp - Ảnh 1.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương rất sát với kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau 2 ngày làm việc (28 và 29-4). Điều này đồng nghĩa người lao động vừa kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày trước khi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Đây được xem là quãng thời gian nghỉ ngơi "đan xen" khá thuận lợi để lên kế hoạch về quê, du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ dưỡng.

Liên quan đến việc làm thêm giờ trong dịp lễ, điểm a khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 của Nghị định 145/2020 quy định doanh nghiệp chỉ được huy động người lao động làm thêm vào ngày lễ, Tết khi có sự đồng ý của họ (trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định).

Về tiền lương, Điều 98 của Bộ luật này nêu rõ người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Nếu làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày lễ, Tết, người lao động còn được trả thêm theo tỉ lệ quy định.

Theo G. Nam

Người Lao động

Từ Khóa:
lịch nghỉ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 Nổi bật

Chốt hạn nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt TPHCM - Cần Thơ

Chốt hạn nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt TPHCM - Cần Thơ Nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không hy sinh không gian xanh cho dự án thương mại thiếu bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không hy sinh không gian xanh cho dự án thương mại thiếu bền vững

14:54 , 22/02/2026
Hiện trạng đường nối siêu cảng Cái Mép với khu công nghiệp ở TP.HCM

Hiện trạng đường nối siêu cảng Cái Mép với khu công nghiệp ở TP.HCM

14:18 , 22/02/2026
Xuất nhập khẩu sôi động ngay sau Tết

Xuất nhập khẩu sôi động ngay sau Tết

13:39 , 22/02/2026
Siết thuế bán hàng livestream, thương mại điện tử: Nhiều cá nhân đã chủ động nộp thuế

Siết thuế bán hàng livestream, thương mại điện tử: Nhiều cá nhân đã chủ động nộp thuế

10:47 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên