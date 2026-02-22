Lịch nghỉ cuối tháng 4: Vừa đi làm 2 ngày lại nghỉ tiếp

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động cả nước tiếp tục được nghỉ hai đợt lễ lớn liên tiếp vào cuối tháng 4-2026, với tổng số ngày nghỉ kéo dài, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, du lịch và sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Hai đợt nghỉ nối nhau

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật, ngày 26-4 dương lịch. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27-4). Tính cả hai ngày cuối tuần, đợt nghỉ này kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy (25-4) đến hết thứ Hai (27-4).

Ngay sau đó là kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Hai ngày lễ lớn này trong năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Đối với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương rất sát với kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5



Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau 2 ngày làm việc (28 và 29-4). Điều này đồng nghĩa người lao động vừa kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày trước khi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Đây được xem là quãng thời gian nghỉ ngơi "đan xen" khá thuận lợi để lên kế hoạch về quê, du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ dưỡng.

Liên quan đến việc làm thêm giờ trong dịp lễ, điểm a khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 của Nghị định 145/2020 quy định doanh nghiệp chỉ được huy động người lao động làm thêm vào ngày lễ, Tết khi có sự đồng ý của họ (trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định).

Về tiền lương, Điều 98 của Bộ luật này nêu rõ người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Nếu làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày lễ, Tết, người lao động còn được trả thêm theo tỉ lệ quy định.