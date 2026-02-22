Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

22-02-2026 - 09:18 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Lâm Đồng đón gần 1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước 2.000 tỷ đồng, lập mức cao nhất trong 6 năm qua.

Bùng nổ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Chợ đêm Đà Lạt đón lượng khách tăng mạnh

Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến làn sóng du khách đổ về Lâm Đồng tăng mạnh, tạo nên bức tranh du xuân sôi động hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Các tuyến phố trung tâm, khu tham quan, quán cà phê và nhà hàng tại Đà Lạt liên tục trong tình trạng đông kín từ sáng đến tối.

Lượng xe đổ về Đà Lạt rất lớn

Chỉ tính từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khu vực trung tâm đã ghi nhận hơn 45.000 lượt khách lưu trú và tham quan, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng đáng kể. Lũy kế đến hết mùng 5, Lâm Đồng đón gần 1 triệu lượt khách, doanh thu ước khoảng 2.000 tỷ đồng - mức cao nhất trong 6 năm qua.

Các tuyến phố trung tâm, khu tham quan, quán cà phê và nhà hàng tại Đà Lạt liên tục trong tình trạng đông kín từ sáng đến tối

Áp lực lượng khách tăng đột biến không làm thị trường dịch vụ biến động lớn. Giá một số món đặc sản tăng nhẹ 10-20%, song đa phần cơ sở kinh doanh vẫn niêm yết công khai, giữ mặt bằng giá ổn định. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và điều tiết giao thông tại các điểm đông người được siết chặt, hạn chế tình trạng quá tải.

Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Sự bứt tốc cả về lượng khách lẫn doanh thu cho thấy sức hút bền vững của Đà Lạt, Lâm Đồng...

Không chỉ lưu trú và ẩm thực, hàng loạt hoạt động văn hóa - giải trí như chợ xuân, múa lân sư rồng, biểu diễn âm nhạc đường phố, không gian bếp Việt xưa và trò chơi dân gian đã kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu du khách.

Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.

...tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến xuân hàng đầu khu vực Tây Nguyên

Sự bứt tốc cả về lượng khách lẫn doanh thu cho thấy sức hút bền vững của Đà Lạt, Lâm Đồng trong mùa cao điểm đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến xuân hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Theo Xuân Tựu, Đặng Hiếu

VTV

