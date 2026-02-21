Rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp; trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố vào tháng 4/2026

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, bộ máy

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2026, qua đó xác lập lộ trình toàn diện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu dài hạn đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo Quyết định, Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 gồm 136 nhiệm vụ giao cho 12 đơn vị chủ trì thực hiện, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức triển khai đồng bộ, khoa học các mục tiêu phát triển. Chương trình tập trung vào các định hướng lớn sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I; các Nghị quyết chiến lược và Kết luận của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh phấn đấu đưa tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thứ hai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện ổn định, thông suốt chính quyền địa phương 02 cấp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, bộ máy; chủ động triển khai, kịp thời tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu; phân công, phân nhiệm đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mọi nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để thực hiện; giải quyết công việc phải có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba, tiếp tục phát triển kinh tế xanh, bền vững và hài hoà, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với tái cơ cấu kinh tế, dựa trên phát triển đồng bộ, toàn diện các ngành, lĩnh vực; khai thác hiệu quả, khơi thông các nguồn lực và định vị không gian phát triển mới; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng, khu vực.

Làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên đẩy nhanh chuyển đổi số khu vực công; hỗ trợ và thúc đẩy khu vực tư chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thứ tư, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, kiên quyết thu hồi các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, triển khai chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là công trình hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hoá.

Thứ sáu, phát triển toàn diện văn hóa, gắn phát triển văn hóa, phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội.

Thứ bẩy, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thúc đẩy ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giữ vững thành tích dẫn đầu cả nước về giáo dục, đẩy mạnh phổ cập kiến thức số, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện hạ tầng số, kết nối và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tám, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoảng sản, nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm.

Thúc đẩy chiến lược trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với hoàn thiện hạ tầng xanh. Đẩy nhanh lộ trình tham gia thị trường tín chỉ các - bon, thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện.

Thứ chín, tập trung xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ.

Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời sai phạm từ cơ sở, tháo gỡ các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Thứ mười, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới bạn bè quốc tế.

Trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố vào tháng 4/2026

Tại Quyết định số 257/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào tháng 4/2026.

Trình Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ trước năm 2030 trong tháng 5/2026.

Tháng 6/2026, trình Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, mức phụ cấp hàng tháng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tháng 11/2026 trình Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ 1/1/2027.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, các đơn vị sự nghiệp

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Ninh Bình phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2026 thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước.

Thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh so với năm 2024.

Phấn đấu thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng đạt tỷ lệ tối thiểu 80%.

Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin của tỉnh, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm theo chủ trương "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả".

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch 2026 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là:

Cải cách Thủ tục Hành chính: Thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa và đơn giản hóa các TTHC nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa.

Xây dựng Chính quyền số, Chuyển đổi số : Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Mục tiêu 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và văn bản điện tử ký số của các sở, ngành, địa phương được thực hiện trên nền tảng số.

Tiếp tục hoàn thành xây dựng hạ tầng số và hệ thống dữ liệu mở, có khả năng chia sẻ và tích hợp đồng bộ, liên thông, hiện đại.

Về cải cách Tổ chức bộ máy hành chính, Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện rà soát, điều chỉnh số lượng biên chế công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mới hình thành sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, các đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn của tỉnh. Kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp hợp lý theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/9/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh4 giữa cấp tỉnh và cấp xã, gắn quyền hạn với quyền hạn, trách nhiệm, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật.

Về cải cách chế độ công vụ, Kế hoạch của tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Kịp thời rà soát, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương.

Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua các sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chính để đánh giá, sử dụng công chức, viên chức gắn với công tác khen thưởng, kỷ luật.

Quan tâm kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các xã, phường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, sáp nhập.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật.