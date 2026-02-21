TPHCM điều chỉnh quy hoạch để xây Trung tâm hành chính mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm chính trị hành chính và dự án xây dựng quảng trường trung tâm TPHCM.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 202/2025, với tổng diện tích khoảng 128 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết số 260 của Quốc hội, trong đó có dự án xây dựng quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm chính trị hành chính.

Giai đoạn trước mắt, TPHCM cần khẩn trương triển khai thực hiện dự án Trung tâm chính trị hành chính TPHCM với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch cũng cần thiết phải bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng để hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị - hành chính - văn hóa.

Phối cảnh không gian Trung tâm Chính trị hành chính TPHCM tại Thủ Thiêm.

Đồng thời, cân đối các khu đất cây xanh sử dụng công cộng, thể dục thể thao, khu đất dịch vụ công cộng nhằm bổ sung, gắn kết, tăng thêm chức năng hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, bảo đảm trên nguyên tắc tổng diện tích sàn toàn khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng phục vụ đô thị (cây xanh, dịch vụ) sau bố trí, sắp xếp có phần tăng thêm.

UBND TPHCM giao Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của các số liệu, nội dung trình duyệt trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ. Hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 (gồm thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch) theo đúng quy định, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận và lưu trữ, lưu giữ theo quy định.

Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Trung tâm chính trị hành chính có vị trí tại khu vực hồ trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời sắp xếp các công trình trọng điểm khác như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng để hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị - hành chính - văn hóa.

Sau khi điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 này được phê duyệt, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, và phối hợp thực hiện các thủ tục để chủ đầu tư trình UBND TPHCM phê duyệt theo quy định.

Giao UBND phường An Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch chung Thủ Đức, trong đó triển khai có kế thừa các nội dung công việc đã được thực hiện trong công tác thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 1 tại khu vực 3 (thường gọi là khu 2C) và khu vực 4 theo thẩm quyền quy định tại pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm thống nhất và phù hợp với điều chỉnh cục bộ.