Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam

21-02-2026 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Kurt M. Campbell - cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình, chiều ngày 20/02/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kurt M. Campbell - cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của ông Kurt Campbell trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ trong nhiều năm qua. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy đối thoại chính sách; cung cấp các phân tích chiến lược về xu hướng kinh tế, công nghệ và chính sách toàn cầu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị ông Kurt Campbell tăng cường kết nối doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư chiến lược với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, hạ tầng số và năng lượng sạch; khuyến khích doanh nghiệp Mỹ mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam gắn với nâng cao tiêu chuẩn quản trị và minh bạch thị trường; đồng thời tổng hợp, phản ánh kịp thời các đề xuất xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn sớm của quá trình xây dựng chính sách, góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thành công của nhà đầu tư chính là thành công của Việt Nam; khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao chất lượng thể chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp quốc tế phát triển lâu dài, hiệu quả và bền vững. Việt Nam mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong phát triển bền vững;

Ông Kurt Campbell chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chúc mừng Tổng Bí thư được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đánh giá cao chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho rằng chuyến thăm và việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm và đóng góp thực chất của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Ông Kurt Campbell bày tỏ ấn tượng sâu sắc về tầm nhìn, mục tiêu phát triển và các định hướng lớn được đề ra tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ông cho biết, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo toàn cầu, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Washington DC theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

