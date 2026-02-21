Thủ tướng: Phát động chiến dịch 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết) tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Nhắc lại chuyến công tác tại Cao Bằng, Lạng Sơn, kiểm tra 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng vào Tết Nguyên đán 2025, Thủ tướng chỉ rõ có 6 điểm hơn sau một năm.

Gồm: Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, an sinh xã hội tốt hơn; quy mô phân kỳ đầu tư 2 tuyến cao tốc lớn hơn, hiện đại hơn; tiến độ triển khai nhanh hơn, rút ngắn thời gian thi công; các doanh nghiệp địa phương tham gia nhiều hơn và trưởng thành, tiến bộ hơn; không gian phát triển của 2 tỉnh được mở rộng hơn; người dân phấn khởi hơn, niềm tin và hy vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tăng lên.

Biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến 19/5 (kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này. Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tất cả các chủ thể phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Thủ tướng đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đứng đầu để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, đồng thời huy động các nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, vừa chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên.

Đặc biệt, huy động lực lượng Quân đội trên địa bàn tích cực tham gia các phần việc phù hợp, thực hiện chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

Về tuyến cao tốc từ Bắc Kạn (cũ) đi Cao Bằng, căn cứ theo chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và quy hoạch đường bộ cao tốc các tỉnh miền núi phía bắc, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư; cân đối các nguồn vốn hợp pháp.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, căn cứ các quy định hiện hành hoàn thành các thủ tục nhanh nhất để trình các cấp có thẩm quyền trong tháng 2, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/5.

Thủ tướng tặng quà các gia đình trong khu tái định cư Đông Khê. (Ảnh: VGP)

Chiều 20/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Khu tái định cư Đông Khê (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng) - khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thăm các gia đình trong khu tái định cư, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất là đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, một lòng theo Đảng.

Chỉ đạo việc đầu tư khu tái định cư đảm bảo đầy đủ các hạ tầng thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân, Thủ tướng tin tưởng, khi có tuyến cao tốc đi qua, nơi đây sẽ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.

Thủ tướng tới thăm, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh: VGP)

Nhân dịp này, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Hoan nghênh các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ ứng trực, đảm bảo giao thương thông suốt trong dịp Tết, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh, đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biên giới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mỗi nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.