Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách kỷ lục

21-02-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp tục khai thác 1.037 chuyến bay với khoảng 169.709 hành khách, tương đương ngày cao điểm hôm qua, mùng 4 Tết.

Thông tin từ trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong hôm nay, mùng 5 Tết (21/2), sân bay dự kiến khai thác 1.037 chuyến bay với khoảng 169.709 hành khách. Con số này cho thấy lượng khách qua đường hàng không tiếp tục duy trì ở mức cao trong cao điểm khách đi lại đầu năm, nhất là khi nhiều người quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tổng số chuyến bay đến Tân Sơn Nhất hôm nay, có 520 chuyến đi và 517 chuyến đến, tập trung vào chuyến bay nội địa. Cụ thể, chuyến bay đi có 355 chuyến nội địa và 165 chuyến quốc tế; chuyến bay đến gồm 356 chuyến nội địa và 161 chuyến quốc tế.

Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách kỷ lục- Ảnh 1.

Ngày cao điểm thứ hai liên tiếp Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục, với 1.037 chuyến bay.

Lượng khách đến Tân Sơn Nhất cũng cao gần gấp đôi so với số khách đi. Theo trung tâm điều hành sân bay, lượng khách đến lên đạt đến 101.436 người, gồm 71.221 khách nội địa và 30.215 khách quốc tế. Trong khi đó, lượng khách khởi hành từ Tân Sơn Nhất hôm nay đạt 68.273 người, gồm 37.977 khách nội địa và 30.296 khách quốc tế.

Nhà ga T1 hôm nay phục vụ 128 chuyến đi với 15.454 hành khách cùng 126 chuyến đến với 27.548 hành khách.

Nhà ga T3 khai thác 225 chuyến đi với 22.523 hành khách và 227 chuyến đến với 43.673 hành khách.

Còn nhà ga T2 phục vụ 162 chuyến đi và 158 chuyến đến, với tổng cộng hơn 60.000 lượt khách quốc tế.

Hôm qua, mùng 4 Tết (ngày 20/2), sân bay này đã phục vụ lượng khách kỷ lục trong nhiều năm qua, với 1.037 chuyến bay và 170.798 hành khách, tăng khoảng 50.000 người so với ngày thường và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP.HCM, với gần 100.000 người, phần lớn từ các đường bay nội địa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Trước đó, mùng 3 Tết, sân bay khai thác 970 chuyến bay với 151.177 hành khách; ngày mùng 2 Tết cũng đạt 906 chuyến bay với 142.993 hành khách.

Dự kiến hai ngày cao điểm mùng 5 và mùng 6 Tết (21 và 22/2), lượng khách qua sân bay sẽ vượt 165.000 lượt/ngày, cao hơn so với dự báo ban đầu.

Theo Quang Huy

VTC News

