Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung giờ nào người dân TPHCM vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất?

21-02-2026 - 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 20-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết Nguyên đán 2026.

Khung giờ nào người dân TPHCM vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất?- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT TPHCM đo nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, những ngày Tết, lực lượng CSGT thành phố đã làm việc 24/24, xuyên Tết để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp. 

Trong đó, người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy với 1.653 trường hợp và có đến 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở, cho thấy vẫn còn tâm lý chủ quan cho rằng uống ít sẽ "không sao". Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm.

Về khung giờ vi phạm, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều vào các khung giờ sau thời điểm chúc Tết, liên hoan đầu năm, đặc biệt trong khoảng từ 18 - 24 giờ ghi nhận 962 trường hợp, từ 0 - 6 giờ có 191 trường hợp và từ 6 - 12 giờ có 87 trường hợp và từ 12 - 18 giờ có 495 trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống, chỉ cần một phút thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội. 

Mỗi trường hợp vi phạm bị xử lý không chỉ là con số thống kê, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân. Một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn niềm vui khi mọi người đều trở về nhà an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, tuyệt đối không lái xe, sau khi đã uống rượu bia dù chỉ một ly nhỏ; cần chủ động sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu, bia, đủ điều kiện lái xe đưa về. Ngoài ra, mọi người không nên cổ vũ, ép người khác uống rượu, bia.

Theo Anh Vũ

Người Lao động

Từ Khóa:
csgt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỉnh rộng nhất Việt Nam đề xuất đưa nghề có doanh thu gần 1.000 tỷ đồng/năm trở thành di sản quốc gia

Tỉnh rộng nhất Việt Nam đề xuất đưa nghề có doanh thu gần 1.000 tỷ đồng/năm trở thành di sản quốc gia Nổi bật

Thăm đại công trường dự án 25.000 tỷ, Thủ tướng biểu dương "vua đào hầm" VN, yêu cầu chốt ngày về đích

Thăm đại công trường dự án 25.000 tỷ, Thủ tướng biểu dương "vua đào hầm" VN, yêu cầu chốt ngày về đích Nổi bật

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ

17:00 , 20/02/2026
Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 ngày

Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 ngày

16:30 , 20/02/2026
Vì sao TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu Thủ Thiêm?

Vì sao TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu Thủ Thiêm?

16:00 , 20/02/2026
Du lịch nhiều địa phương tăng trưởng ấn tượng dịp Tết Bính Ngọ

Du lịch nhiều địa phương tăng trưởng ấn tượng dịp Tết Bính Ngọ

15:30 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên