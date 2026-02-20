Du lịch nhiều địa phương tăng trưởng ấn tượng dịp Tết Bính Ngọ

Theo Báo cáo kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 14 - 18/2 (27 tháng Chạp đến ngày 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ), của Sở Du lịch Hà Nội, ước tính trong 5 ngày nghỉ Tết, Hà Nội đón khoảng 593,7 nghìn lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 111,2 nghìn lượt, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa đạt khoảng 482,5 nghìn lượt, tăng 5,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.231 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều điểm du lịch thu hút khách những ngày đầu năm mới. (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia).

Tại Ninh Bình, không khí du lịch như được “đánh thức” bởi dòng người trẩy hội, du xuân và khám phá di sản. Từ ngày 14/2 đến 19/2/2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), toàn tỉnh đón 1.362.408 lượt khách, ghi nhận tổng doanh thu ước đạt hơn 2.040 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính chung 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn tỉnh đón khoảng 380.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, tính riêng trong ngày 18/2 (tức mồng 2 Tết Bính Ngọ), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sôi động với tổng lượng khách ước đạt 163.000 lượt, bằng 107% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 47.000 lượt (bằng 109% cùng kỳ); khách lưu trú đạt khoảng 42.000 lượt (bằng 111% cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch ước đạt 456 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ.

Khách du lịch thích thú với không gia du lịch của Việt Nam. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong 6 ngày từ 14 đến 19/2/2026 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), tổng lượng khách đến Huế ước đạt 348.352 lượt, trong đó khách quốc tế 164.356 lượt, khách nội địa 183.997 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 736,5 tỷ đồng.

Gợi ý những điểm du lịch đầu năm Bính Ngọ

Ngắm sắc xuân len lỏi khắp phố phường Hà Nội

Hà Nội những ngày đầu năm trở nên trầm lắng, vắng vẻ lạ thường. Đến với mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến, dạo quanh con phố ngập tràn sắc hoa đào, hít thở chút se lạnh còn sót lại của mùa đông, ngắm nhìn hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới rợp đỏ cả con đường, bạn sẽ cảm nhận được từng giây phút bình dị, nhẹ nhàng hiếm có nơi đô thị sầm uất.

Du xuân Hà Nội những ngày đầu xuân với nhiều điểm hấp dẫn. (Ảnh: Đào Đạt)

Du lịch Hà Nội lúc này, bạn đừng quên check-in Hà Nội để lưu lại khoảnh khắc đất trời vào xuân đầy ngọt ngào, những mầm non xanh mơn mởn đang vươn mình thức giấc, chào đón một năm mới đã sang.

Du lịch Sapa, trải nghiệm mùa xuân vùng cao

Sapa vốn đã làm siêu lòng du khách bởi chất thơ, chất tình thấm đượm trong từng cảnh vật, khi được phủ thêm sắc xuân, nơi đây lại càng khiến du khách vấn vương hơn. Thời tiết Sapa lúc này tương đối lạnh, nên nếu bạn chưa biết địa điểm du lịch miền Bắc 2 ngày nào thú vị thì hãy đến Sapa để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo được tạo nên từ băng tuyết, điểm xuyết thêm những nhành hoa sắc màu, săn mây trên đỉnh Fansipan, đắm chìm trong khung cảnh rực rỡ ở thung lũng Mường Hoa hay ngắm nhìn từng dòng thác ầm ầm cuộn trào đổ xuống, tung bọt trắng xóa tại thác Bạc.

Du lịch và khám phá vùng cao luôn tạo các giác thích thú khám phá của du khách. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia).

Du lịch đầu năm Quảng Ninh, chiêm bái chùa Yên Tử

Vào dịp đầu xuân, những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc lại đón tiếp hàng triệu lượt người về hành hương. Trong đó không thể không kể đến chùa Yên Tử Quảng Ninh, một trong những ngôi chùa lớn ở Việt Nam, tập hợp các ngôi chùa nổi tiếng như: chùa Đồng, chùa Hoa Yên, chùa Trình,…

Chùa Yên Tử được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Khoác lên mình tấm áo màu xanh của thiên nhiên, của các loài hoa đua nhau khoe sắc, bức tranh mùa xuân vừa yên bình lại vừa nhộn nhịp ở chùa Yên Tử làm xao xuyến trái tim của mọi du khách.

Chiêm bái chùa Tam Chúc

Chùa Tam Chúc được ví như “vịnh Hạ Long” trên cạn, là điểm du lịch gần Hà Nội được nhiều du khách gần xa yêu thích. Cứ mỗi độ xuân về, hàng vạn du khách lại đến chùa Tam Chúc để đi lễ đầu năm cầu bình an, kết hợp vãng cảnh, tham quan nét kiến trúc độc đáo của ngôi chùa.

Đứng từ chính điện, bạn sẽ phải ngỡ ngàng với hình ảnh hồ nước bao la hiện ra ngay trước mắt, bên trong hồ có 6 quả núi hình chuông và 7 ngọn núi cao nhô lên đại diện cho bảy vì sao sáng tạo nên bức tranh uy nghi, linh thiêng nhưng vẫn không kém phần trữ tình.

Đừng bỏ qua Hội An – Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng kết hợp du lịch Hội An chắc chắn sẽ là chuyến du lịch đầu năm cực kỳ đáng nhớ khi bạn được trải nghiệm hai không khí Tết hoàn toàn trái ngược nhau. Một Đà Nẵng sôi động nhộn nhịp với các hoạt động chào đón năm mới như vũ hội đường phố, lễ hội hoa,… Một Hội An cổ kính, hoài niệm, lung linh huyền ảo trong ánh đèn lồng rực rỡ. Dung dị là thế nhưng Hội An lại không bao giờ nhàm chán trong mắt du khách khi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, các di tích lịch sử nổi tiếng và khu vui chơi, giải trí hấp dẫn, tiêu biểu nhất là VinWonders Nam Hội An.

Du lịch Huế trải nghiệm không khí Tết cổ truyền ở Cố đô

Cố đô Huế chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi tháng 1 nên đi du lịch ở đâu? Nếu như Tết miền Bắc nổi tiếng với sắc hoa đào, Tết miền Nam đặc trưng với hoa mai, thì mùa xuân ở Huế lại vô cùng đặc biệt khi có sự kết hợp hài hòa của cả hai loài hoa này.

Về xứ Huế mộng mơ, ngoài ngắm hoa mai, hoa đào, bạn còn có dịp cảm nhận không khí xuân cổ truyền đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, tham gia lễ hội đua thuyền trên dòng sông Hương, khám phá công trình kiến trúc đồ sộ Đại Nội Huế, vãng cảnh chùa Thiên Mụ và thưởng thức các chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc.

Du lịch Nha Trang đầu năm, khám phá vẻ đẹp thành phố biển

Nha Trang là địa điểm thích hợp cho chuyến du lịch đầu năm để bạn có thể thỏa thích khám phá những công trình độc đáo và tham gia nhiều hoạt động trên biển thú vị tại các bãi biển Nha Trang đẹp mê hồn, khu du lịch Nha Trang nổi tiếng như: biển Đại Lãnh, Bãi Sao, tháp Bà Ponagar, nhà thờ Núi, VinWonders Nha Trang…

Check in Đà Lạt rực rỡ sắc hoa

Đà Lạt đi vào mùa nào cũng đẹp, cũng có cái hay riêng của nó. Đối với mùa xuân ở Đà Lạt đặc trưng sẽ là sắc hoa rực rỡ phủ mọi nẻo đường. Du lịch đầu năm tại Đà Lạt, bạn có thể đi dạo quanh hồ Xuân Hương hít thở không khí trong lành, ngắm hoa Mai Anh Đào nở rộ ở dốc Đa Quý – Trại Mát, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của rừng lá phong nằm ở ven hồ Tuyền Lâm.

Đón xuân ở Thành phố mang tên Bác

TP.HCM là địa điểm du lịch miền Đông Nam Bộ lý tưởng cho dịp đầu xuân. Nhiều bạn thắc mắc không biết Sài Gòn hoa lệ đón Tết có gì khác biệt so với các nơi khác hay không? Để tận hưởng trọn vẹn cái Tết đậm chất Sài thành, bạn có thể ghé qua các điểm du lịch Tết nổi tiếng như đường hoa Nguyễn Huệ, vườn hoa xuân Tao Đàn, phố Tây Bùi Viện, Công viên số 1 Lý Thái Tổ…

Du lịch Côn Đảo đầu năm, điểm đến lý tưởng đi lễ đầu năm

Nếu bạn đang cần nạp lại năng lượng sau một năm bận rộn để sẵn sàng cho cuộc hành trình mới đầy thử thách, thì bạn có thể lên kế hoạch đi du lịch biển miền Nam tại Côn Đảo – một trong những bãi biển gần Sài Gòn nổi tiếng vào những ngày đầu năm. Tới đây, bạn sẽ được tận hưởng thế giới riêng tư, tĩnh lặng, ngắm nhìn những con đường ven biển đẹp say lòng người, đón hoàng hôn lãng mạn bên cạnh người thương và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc yên bình hiếm có....