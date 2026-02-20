Công nhân bám công trường trọng điểm, làm việc xuyên Tết Bính Ngọ 2026

Trưa 14-2 (27 Tết), ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân lao động làm việc xuyên Tết. Giữa nhịp thi công khẩn trương của những công trình trọng điểm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô như tiếp thêm hơi ấm, tiếp thêm niềm tin cho những người thợ đang ngày đêm bám trụ công trường.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát để thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Phúc Lộc và xã Phúc Thọ, được khởi công ngày 19-8-2025. Đến hết tháng 1-2026, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công.

Tại công trường hiện có 252 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc thường xuyên. Trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà thầu vẫn duy trì 3 mũi thi công, tập trung vào cọc khoan nhồi dưới sông Hồng và cầu cạn lòng hồ Vân Cốc nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án chào mừng Hội nghị APEC 2027.

Tại dự án cầu Thượng Cát, không khí làm việc cũng khẩn trương không kém. Công trình được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đến nay đã thi công 16/36 cọc khoan nhồi D2000 nhịp chính cầu dây văng trụ P31, đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn từ trụ P21 đến P27. Khoảng 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang bám trụ công trường. Ban điều hành dự án đã bố trí đầy đủ nhà ở tạm, điện, nước sinh hoạt và khu vực nghỉ ngơi; công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tai nạn.

Phát biểu động viên anh chị em công nhân tại hai công trình trọng điểm, ông Nguyễn Văn Thắng trân trọng và cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của người lao động đã gác lại niềm vui sum họp, ở lại công trường thi công xuyên Tết. "Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của anh chị em trong việc xây dựng những công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô"- ông Thắng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã trao quà Tết hiện vật và hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động tại công trường. Những phần quà tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng chứa đựng sự quan tâm, là nguồn động viên kịp thời để người lao động yên tâm gắn bó.

Anh Trần Ngọc Văn, quê Gia Viễn (Ninh Bình), cho biết với mong muốn sớm hoàn thành cây cầu cho bà con đi lại thuận lợi, anh quyết định ở lại làm việc xuyên Tết. "Nhớ nhà lắm chứ, nhưng anh em động viên nhau cố gắng. Ở đây chúng tôi coi nhau như gia đình, cùng ăn bữa cơm tất niên đơn sơ, gọi điện về chúc Tết người thân để vơi đi nỗi nhớ"- anh Văn nói.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những dự án trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027, đòi hỏi tiến độ gắt gao, về đích vào ngày 31-12-2026. Do đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự án tiếp tục tổ chức thi công với lực lượng nhân công quy mô lớn.

Tập đoàn Sun Group cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có hơn 2.600 công nhân ở lại làm việc xuyên tết tại các công trình phục vụ APEC 2027. Theo đó, tại dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, có hơn 1.447 công nhân và 150 cán bộ nhân viên thuộc đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án. Trong khi đó, dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC và nhà biểu diễn đa năng, các nhà thầu tiếp tục tổ chức thi công xuyên tết với lực lượng gần 1.000 nhân sự.

Cầu Hồng Hà là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng ở Hà Nội được khởi công trong năm 2025. Cầu Hồng Hà có chiều dài khoảng 4,377 km vượt qua đê Tả Hồng và đê Hữu Hồng, có điểm đầu tuyến tại xã Mê Linh, điểm cuối tại thôn Bồng Lai, xã Ô Diên (TP Hà Nội). Theo thiết kế, mặt cắt ngang cầu Hồng Hà rộng 24,5 m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 11-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng cầu Hồng Hà.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội, Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 113,52 km, đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh; tổng mức đầu tư 56.293 tỉ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước là 23.861 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng, thời gian thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT là 21,36 năm.

Tại công trường cầu Hồng Hà, nghe báo cáo về tiến độ thi công, điều kiện làm việc của cán bộ, kỹ sư, công nhân và những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm thi công trên công trường để bảo đảm tiến độ các hạng mục trọng điểm của dự án.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và khu vực. Vì vậy, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý ngay những vướng mắc, phát sinh tại công trường; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng và mỹ thuật công trình.

Cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6 km. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng sau 2 năm thi công, dự kiến vào năm 2027.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Quản lý dự án và các nhà thầu quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo khí thế thi đua lao động trong những ngày đầu năm mới, góp phần đảm bảo tiến độ chung của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.