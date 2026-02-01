Loạt chủ xe có biển số sau nhanh chóng chuẩn bị 4-6 triệu đồng để nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-02-2026 - 01:44 AM

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), trong ngày 19/2/2026 (mồng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) được lắp đặt tại một số tuyến giao thông trọng điểm đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, trong đó đáng chú ý là 30 trường hợp vượt đèn đỏ tại khu vực nội đô Hà Nội.

Cụ thể, theo dữ liệu từ 12h00 ngày 18/2 đến 12h00 ngày 19/2/2026, camera A.I đặt tại Km20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai ghi nhận 20.424 lượt phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình 76 km/h. Hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp này đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Tại nội đô Hà Nội, camera A.I thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi đã tự động phát hiện 9 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại khu vực này.

Trong khi đó, camera A.I trên tuyến đường Lê Văn Lương không phát hiện trường hợp đi sai làn đường trong cùng thời gian thống kê.

Cục CSGT cho biết, toàn bộ dữ liệu vi phạm đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để hoàn thiện thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

Việc triển khai camera A.I trong giám sát giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán – thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao và nguy cơ vi phạm, tai nạn cũng gia tăng.

Mức phạt﻿ cho hành vi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm,... là bao nhiêu?

Nghị định 168/2024 của Chính phủ đã quy định chi tiết mức phạt cho hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng).

Cụ thể, tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định, đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng).

Cũng tại điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168, trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe, trường hợp gây tai nạn giao thông thì bị trừ 10 điểm.

Đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. ﻿

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi không thắt dây an toàn bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Hướng dẫn các bước tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic

1. Tải và cài đặt ứng dụng

Truy cập https://vnetraffic.org để tải App VNeTraffic trên 2 chợ ứng dụng App Store và Google Play

2. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Nếu chưa có tài khoản, chọn “Đăng ký”.

Quét mã QR trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để xác thực thông tin.

Nhập số điện thoại, nhận mã OTP, thiết lập mật khẩu và xác nhận đăng ký.

Đăng ký hoặc Đăng nhập tài khoản VNeTraffic

Nếu đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập. Một số phiên bản cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

3. Tra cứu phạt nguội

Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn mục “ Tra cứu vi phạm ” và nhập biển số xe cần tra cứu.

Lưu ý: Nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Nhập biển số muốn tra cứu phạt nguội

Nhấn “Kiểm tra”.

4. Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo “ Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện… ”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).



