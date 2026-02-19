Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 ngày nghỉ Tết: Cảnh sát giao thông xử lý hơn 48.000 trường hợp vi phạm

19-02-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 19/2/2026) và 6 ngày nghỉ Tết (từ 14-19/2/2026).

6 ngày nghỉ Tết: Cảnh sát giao thông xử lý hơn 48.000 trường hợp vi phạm- Ảnh 1.

Trong 6 ngày này, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm

Theo đó, trong ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 7 vụ (-12,96%), tăng 6 người chết (+20,69%), giảm 15 người bị thương (-32,61%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 47 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 07 vụ (-12,96%), tăng 6 người chết (+20,69%), giảm 15 người bị thương (-32,61%).

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Trong ngày, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tước 325 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.892 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.106 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 0 trường hợp; quá khổ giới hạn 0 trường hợp; chở quá số người quy định 22 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Tính cả 6 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 271 vụ TNGT, làm chết 168 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết năm 2025 giảm 97 vụ (-26,36%), giảm 35 người chết (-17,24%), giảm 93 người bị thương (-34,44%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 270 vụ TNGT, làm chết 167 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết cùng kỳ năm 2025 giảm 94 vụ (-25,82%), giảm 33 người chết (-16,50%), giảm 92 người bị thương (-34,20%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 1 người, so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 1 người bị thương.

Đường thủy không xảy ra TNGT, so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết.

Trong 6 ngày này, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 9.685 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn 16.031 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp; quá khổ giới hạn 10 trường hợp; chở quá số người quy định 297 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.

Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
giao thông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay đầu năm, loạt thỏa thuận 'khủng' giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết, tổng giá trị lên tới 37,2 tỷ USD

Ngay đầu năm, loạt thỏa thuận 'khủng' giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết, tổng giá trị lên tới 37,2 tỷ USD Nổi bật

Những công trình trọng điểm cán đích đầu năm 2026

Những công trình trọng điểm cán đích đầu năm 2026 Nổi bật

Từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình

Từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình

17:00 , 19/02/2026
EuroCham: Từ vai trò mắt xích trở thành thị trường trụ cột của các nhà đầu tư nước ngoài

EuroCham: Từ vai trò mắt xích trở thành thị trường trụ cột của các nhà đầu tư nước ngoài

16:45 , 19/02/2026
Hình hài cầu vượt sông Lạch Tray hơn 2.000 tỷ đồng sau 13 tháng thi công

Hình hài cầu vượt sông Lạch Tray hơn 2.000 tỷ đồng sau 13 tháng thi công

16:06 , 19/02/2026
Tiếp tục tạo đột phá từ Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân phải tăng trưởng 2 con số

Tiếp tục tạo đột phá từ Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân phải tăng trưởng 2 con số

15:34 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên