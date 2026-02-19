6 ngày nghỉ Tết: Cảnh sát giao thông xử lý hơn 48.000 trường hợp vi phạm

Trong 6 ngày này, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm

Theo đó, trong ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 7 vụ (-12,96%), tăng 6 người chết (+20,69%), giảm 15 người bị thương (-32,61%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 47 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 07 vụ (-12,96%), tăng 6 người chết (+20,69%), giảm 15 người bị thương (-32,61%).

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Trong ngày, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tước 325 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.892 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.106 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 0 trường hợp; quá khổ giới hạn 0 trường hợp; chở quá số người quy định 22 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Tính cả 6 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 271 vụ TNGT, làm chết 168 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết năm 2025 giảm 97 vụ (-26,36%), giảm 35 người chết (-17,24%), giảm 93 người bị thương (-34,44%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 270 vụ TNGT, làm chết 167 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết cùng kỳ năm 2025 giảm 94 vụ (-25,82%), giảm 33 người chết (-16,50%), giảm 92 người bị thương (-34,20%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 1 người, so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 1 người bị thương.

Đường thủy không xảy ra TNGT, so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết.

Trong 6 ngày này, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 9.685 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn 16.031 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp; quá khổ giới hạn 10 trường hợp; chở quá số người quy định 297 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.