EuroCham: Từ vai trò mắt xích trở thành thị trường trụ cột của các nhà đầu tư nước ngoài

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert - Ảnh: VGP/Hương Giang

Từ vị thế bổ trợ đến trụ cột đầu tư

Thưa ông, nhìn lại năm Ất Tỵ 2025, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ông về sự phát triển của Việt Nam và mức độ gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu?

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert : Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong năm Ất Tỵ 2025 là Việt Nam không chỉ duy trì đà phát triển mà còn tiếp tục tăng tốc trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới phải đối mặt với một năm đầy thử thách.

Giữa lúc những biến động địa chính trị, tái cấu trúc thương mại và áp lực chống biến đổi khí hậu bao trùm các tiêu đề toàn cầu, thì tại Việt Nam, tinh thần "kiên cường" không chỉ là khẩu hiệu mà được phản ánh qua những "con số biết nói".

Hơn 8 năm sinh sống và làm việc tại thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng, ngôi nhà thứ hai của tôi, đã cho tôi cơ hội tận mắt chứng kiến sự "thay da đổi thịt" của thành phố và đất nước Việt Nam qua từng năm.

Đặc biệt, năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt 514 tỷ USD, tăng trưởng 8,02%. Đáng chú ý, kết quả này đạt được bất chấp những bất ổn toàn cầu, chứ không phải nhờ các điều kiện bên ngoài thuận lợi.

Với 80 điểm trong quý IV/2025, chỉ số Niềm tin kinh doanh EuroCham ghi nhận mức cao nhất trong 7 năm qua

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, niềm tin đã song hành cùng kết quả thực tế. Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) của EuroCham đạt 80 điểm trong quý IV/2025 – mức cao nhất trong 7 năm qua, thậm chí vượt cả giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Đây không chỉ là sự lạc quan, mà phản ánh sự chuyển dịch từ tâm lý thận trọng ngắn hạn sang cam kết dài hạn.

Đối với nhiều doanh nghiệp châu Âu, Việt Nam không còn đơn thuần là một mắt xích trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mà đang dần trở thành trụ cột trong hoạt động kinh doanh khu vực và toàn cầu.

Không kém phần quan trọng trong năm Ất Tỵ 2025 là chất lượng của sự gắn kết. Suốt cả năm, EuroCham duy trì đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng với lãnh đạo Việt Nam ở cấp quốc gia và ngày càng mở rộng tới các địa phương.

Chính phủ Việt Nam có khả năng thích ứng cao nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình, dù ở phương Đông hay phương Tây. Các lãnh đạo cấp cao ngày càng cởi mở, kết hợp linh hoạt với sự tập trung rõ ràng vào việc tạo ra kết quả cụ thể. Chúng tôi đã có các cuộc đối thoại xây dựng với Thủ tướng Chính phủ và nhiều phiên làm việc với các bộ, ngành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hành chính đối với doanh nghiệp FDI. Dù cải cách cần thời gian, những cải thiện cụ thể vẫn đang từng bước được triển khai.

Đồng thời, năm Ất Tỵ 2025 cũng một lần nữa cho thấy sức mạnh và bản sắc của cộng đồng EuroCham. Khi thiên tai nghiêm trọng gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung, các hội viên của chúng tôi đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thông qua chiến dịch gây quỹ cộng đồng, chúng tôi đã huy động được hơn 80.000 USD trong thời gian kỷ lục nhằm đóng góp cho một Việt Nam kiên cường. Đây không phải là sự cam kết mang tính hình thức, mà là hành động cụ thể – thể hiện một cộng đồng không chỉ kinh doanh tại Việt Nam, mà thực sự coi Việt Nam là quê hương.

Ảnh: TTXVN

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 – với động lực mới từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, ông kỳ vọng gì về triển vọng kinh tế trong năm mới ?

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert : Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt thực sự cho Việt Nam. Việc Đại hội Đảng lần thứ XIV kết thúc thành công mang lại sự ổn định chính trị và định hướng cải cách rõ ràng hơn, trong khi việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Tôi vinh dự được tham dự quốc yến với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch nước Lương Cường hồi cuối tháng 1 vừa qua. Bầu không khí của buổi lễ đã phản ánh rất rõ một điều: mối quan hệ đối tác này không còn chỉ xoay quanh thương mại mà hướng tới khát vọng chung mang tầm dài hạn.

Đối với doanh nghiệp châu Âu, khuôn khổ đối tác mới mang lại sự rõ ràng và động lực, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn trong những lĩnh vực then chốt cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, như năng lượng xanh, sản xuất tiên tiến, kết nối số, phát triển kỹ năng và hạ tầng an toàn.

Điều đáng khích lệ là năng lực phát triển của châu Âu có sự tương thích tự nhiên với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đường sắt cao tốc, chẳng hạn, là dự án mang tính định hình quốc gia, sẽ làm thay đổi kết nối Bắc – Nam và logistics nội địa. Tính đến cuối năm 2025, một tập đoàn kỹ thuật hàng đầu châu Âu đã công bố tham gia hợp tác vào dự án này, mang theo kinh nghiệm phong phú từ khắp châu Âu, qua đó củng cố tính khả thi và niềm tin đối với tham vọng này.

Sự tương thích này cũng thể hiện rõ trong các lĩnh vực bán dẫn, tự động hóa và đổi mới sáng tạo. Khi Việt Nam đẩy nhanh chương trình đổi mới theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và đầu tư mạnh vào đào tạo đội ngũ kỹ sư tương lai, các doanh nghiệp châu Âu mang đến thế mạnh về công nghệ chính xác, sản xuất tiên tiến và R&D.

Ngay đầu năm 2026, một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ quang khắc đã khảo sát khả năng thành lập trung tâm đào tạo và R&D về bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trong khi một nhà sản xuất châu Âu khác đang mở rộng trung tâm R&D lớn, tập trung vào giải pháp di chuyển và phần mềm nhúng, tích hợp chặt chẽ để điều khiển các thiết bị thông minh, robot tự hành (AGV/AMR) và hệ thống giao thông thông minh. Song song đó, các định chế tài chính châu Âu cũng cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về kinh tế, Việt Nam bước vào năm 2026 với động lực rất mạnh. Những lo ngại trong năm 2025 về việc các lực cản toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tham vọng tăng trưởng của Việt Nam đã phần lớn được giải đáp. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN và đang tiến gần hơn tới vị trí nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực. Năm Ngọ thực sự rất phù hợp – biểu trưng cho đà phát triển, sức bền và chuyển động không ngừng.

EuroCham nhìn nhận quỹ đạo chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam trong thập kỷ tới như thế nào, đặc biệt khi Việt Nam hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm Quốc khánh vào năm 2045?

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert : Chúng tôi nhìn về phía trước với niềm tin thực sự. Tầm nhìn của Việt Nam hướng tới các mốc 2030 và 2045 là táo bạo, nhưng ngày càng trở nên khả thi. Rất ít quốc gia hội tụ được sự ổn định chính trị, lợi thế dân số, vị trí chiến lược và mức độ hội nhập toàn cầu sâu rộng như Việt Nam hiện nay.

Yếu tố then chốt sẽ là chất lượng thể chế, tính bền vững và nguồn nhân lực. Tăng trưởng dựa thuần túy vào quy mô sẽ không còn đủ; năng suất, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu phải dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo.

EuroCham nhìn nhận vai trò của mình rất rõ ràng. Với 1.400 hội viên, 9 hiệp hội trực thuộc và 20 tiểu ban ngành nghề, chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn – chuyển hóa cải cách thành kết quả cụ thể, đồng thời bảo đảm các doanh nghiệp châu Âu duy trì được năng lực cạnh tranh, tuân thủ và khả năng chống chịu.

Nhiều người trong chúng tôi, trong đó có bản thân tôi, coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào tương lai của đất nước và cam kết, năm này qua năm khác, tiếp tục đồng hành, vận động để nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bền vững, khi đất nước tiến tới những dấu mốc lịch sử của mình.

Vì một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – EU bước sang giai đoạn mới, ông khuyến nghị Việt Nam nên ưu tiên những lĩnh vực nào để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt nhằm thu hút dòng vốn FDI châu Âu chất lượng cao, bền vững và dài hạn?

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert : Việt Nam đã làm đúng nhiều việc lớn. Giai đoạn tiếp theo cần tập trung vào tính nhất quán, khả năng dự đoán và hiệu quả trong thực thi.

Thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng sẽ mang lại hiệu quả tức thì, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khảo sát Chỉ số BCI hằng quý, các doanh nghiệp vẫn phản ánh những vướng mắc liên quan đến xác định trị giá hải quan, cách hiểu quy định và sự khác biệt trong thực thi giữa các địa phương.

Tại EuroCham, chúng tôi gọi đây là những "trận chiến bắt buộc phải thắng". Thông qua Sách Trắng, BCI và Chương trình nghị sự 2030 (tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao minh bạch) sắp công bố, chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy các quy định rõ ràng hơn, thể chế vững mạnh hơn và một môi trường kinh doanh thu hút không chỉ nhiều vốn đầu tư hơn, mà là dòng vốn tốt hơn, xanh hơn và dài hạn hơn. Đó chính là cách để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị.

Bên cạnh quản trị và hạ tầng, tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề vừa cấp bách, vừa mang tính cá nhân sâu sắc: chất lượng không khí. Nói một cách đơn giản, chúng ta chính là những gì chúng ta hít thở và trong quá nhiều ngày, đặc biệt ở miền Bắc, mức độ ô nhiễm đã đạt tới ngưỡng không thể xem nhẹ. Nếu Việt Nam muốn thực sự nổi bật như một điểm đến của nhân lực chất lượng cao và đầu tư bền vững, đây là cuộc chiến nhất định phải thắng.

Giải quyết thách thức này đòi hỏi phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đã được khởi động: mở rộng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thúc đẩy điện hóa, bảo vệ và phát triển không gian xanh đô thị và đặc biệt là bảo đảm nhu cầu điện ngày càng tăng được đáp ứng bằng các nguồn năng lượng sạch hơn, thay vì tiếp tục mở rộng nhiệt điện than. Không khí sạch có thể không phải là lựa chọn rẻ nhất trong ngắn hạn, nhưng giá trị của nó đối với sức khỏe cộng đồng, năng suất lao động và các thế hệ tương lai là không thể đo đếm.

Châu Âu đã từng đi qua con đường này. Thông qua các tiêu chuẩn bền vững ngày càng nghiêm ngặt và khung tuân thủ xanh, chúng tôi đã rút ra bài học rằng tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm môi trường phải song hành.

EuroCham sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, kết nối những công nghệ tiên tiến nhất và kinh nghiệm thực tiễn của châu Âu với các tham vọng lớn của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp biến các cam kết bền vững thành những cải thiện thực chất, có thể đo lường. Bởi suy cho cùng, một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn không chỉ là một tầm nhìn, mà là trách nhiệm chung.

Tết Việt: Cảm giác của gia đình và quê hương

Được biết ông sẽ tiếp tục đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Với ông, Tết mang ý nghĩa như thế nào và ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới người dân Việt Nam khi đất nước bước vào một năm mới và một giai đoạn phát triển mới?

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert : Sau 8 năm, Tết không còn là một lễ hội xa lạ đối với tôi, mà thực sự đã trở thành cảm giác của gia đình và quê hương.

Tết là khoảng thời gian mọi thứ chậm lại vừa đủ để mỗi người nhìn lại. Khi tôi đi dạo trên những con phố trong những ngày này, tôi không khỏi nghĩ về chặng đường đã qua kể từ khi mình mới đến Việt Nam. Những con đường đã trở nên rộng lớn hơn, những cảng biển nhộn nhịp hơn, các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn và một định hướng phát triển ngày càng rõ ràng. Thế nhưng, sự ấm áp, kiên cường và lạc quan của con người Việt Nam thì vẫn vẹn nguyên.

Nhân dịp này, tôi muốn gửi gắm thông điệp tới người dân Việt Nam về niềm tự hào và sự tự tin. Những thành tựu đạt được không đến trong một sớm một chiều, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của lao động bền bỉ, của tinh thần cởi mở với thế giới và của quyết tâm cải cách.

Khi Việt Nam bước vào năm mới và giai đoạn phát triển mới, tôi xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, sự ổn định và niềm tin bền vững vào tương lai.

Từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, các bạn có những đối tác sẽ gắn bó lâu dài – không chỉ là nhà đầu tư, mà là những người bạn đồng hành trên chặng đường phía trước.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!