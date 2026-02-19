Những công trình trọng điểm cán đích đầu năm 2026

Năm 2026 được kỳ vọng là thời điểm ghi nhận hàng loạt siêu dự án trải dài trên cả nước hoàn thành. Những công trình này không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn kinh tế bấy lâu mà còn hiện thực hóa việc kết nối xuyên suốt mọi miền Tổ quốc.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Trục xương sống miền Tây

Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã chính thức thông toàn tuyến từ ngày 19/1/2026, sớm hơn 11 ngày so với mốc thời gian 30/1 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong chuyến kiểm tra công trường ngày 28/12/2025.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với ngành giao thông mà còn với phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 17m, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài gần 111km, quy mô 4 làn xe. (Ảnh: Lương Ý)

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được chia thành hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có tổng mức đầu tư 10.370,74 tỷ đồng; dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có tổng mức đầu tư 17.152,65 tỷ đồng. Toàn tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe trong giai đoạn phân kỳ.

Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được kỳ vọng tạo ra dư địa phát triển mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến.

Sân bay Long Thành khai thác thương mại từ tháng 6/2026

Được ví như "trái tim" của hạ tầng hàng không, cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) đang bước vào giai đoạn then chốt với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Ngày 19/12/2025, sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên. Trước đó, sân bay cũng đã đón thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 15/12/2025.

Sân bay Long Thành mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh: Lương Ý)

Kiểm tra, động viên các lực lượng đang thi công trên công trường hồi tháng 12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các đơn vị đã tập trung cao độ cho dự án. Với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Với công suất 25 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành không chỉ giảm tải cho Tân Sơn Nhất mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không sôi động nhất khu vực Đông Nam Á.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km với tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, đi qua địa bàn Tây Ninh - TP.HCM và Đồng Nai. Tuyến được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, đạt tiêu chuẩn cao tốc loại A.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC), đến cuối tháng 1/2026, sản lượng thi công toàn dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt khoảng 97%. Dự án đã hoàn thành thi công khoảng 55km. Trong đó, 30km đã được đưa vào khai thác, thu phí với đầy đủ 7/7 nút giao. Khoảng 25km còn lại đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do chưa có nút giao lên xuống. Hiện chỉ còn 2 gói thầu đang triển khai thi công là nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, quy mô 4 làn xe. (Ảnh: Lương Ý)

Trong đó, gói thầu nút giao Quốc lộ 51, sản lượng thi công đã đạt khoảng 53%. Dự kiến gói thầu này sẽ hoàn thành vào tháng 4/2026 và không ảnh hưởng đến việc khai thác các đoạn tuyến đã thông xe.

Đối với gói thầu cầu Phước Khánh, tiến độ cơ bản đáp ứng kế hoạch được duyệt, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Theo đại diện ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tổ chức thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trong quý III/2026.

Vành đai 3 TP.HCM

Vành đai 3 TP.HCM là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng, dài hơn 76 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Công trình được TP.HCM tổ chức thi công vào tháng 6/2023. Trong đó, đoạn tuyến qua TP.HCM có chiều dài hơn 47,3km, chiếm phần lớn quy mô dự án, với tổng vốn đầu tư 22.412 tỷ đồng. Tại TP.HCM, hạng mục thi công gồm hai đoạn: Đoạn đi qua thành phố Thủ Đức (trước đây) dài khoảng 14,7km; đoạn đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (trước đây) dài khoảng 32,6km.

Tuyến đường "xương sống" này đang gấp rút thi công để thông xe kỹ thuật từng đoạn và hoàn thành toàn bộ vào giữa năm 2026, giúp kết nối vùng Đông Nam Bộ, giảm ùn tắc và tạo không gian phát triển mới.

Khu vực đường nối vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công song song, dần hoàn thiện. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đại diện ban quản lý dự án, tổng sản lượng toàn dự án Vành đai 3 qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh hiện đạt trên 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua Long Bình, Long Phước, 5 gói thầu xây lắp chính đạt 78%, trong đó phần cầu cạn hoàn thành hơn 87%.

Dự kiến, đoạn cầu cạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn sẽ thông xe trước ngày 30/4/2026. Toàn tuyến Vành đai 3 dài 76,34 km sẽ khép kín và thông xe đồng bộ vào ngày 30/6/2026.

Đường vành đai 4 Hà Nội

Đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, có tổng chiều dài 112,8 km. Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2023, với mục tiêu hoàn thành các đoạn cao tốc chính và song hành, tạo "huyết mạch" giao thông mới. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trên phạm vi cả 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã đạt tỷ lệ 99,99%.

Theo ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, tiến độ triển khai các dự án thành phần cũng được nhà thầu tập trung đẩy nhanh, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến đường song hành trong quý II/2026.

Phối cảnh một đoạn Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Hai tuyến đường hơn 5.000 tỷ kết nối siêu cảng Cái Mép

Được khởi công từ tháng 5/2018, dự án đường 991B kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn đầu năm 2026.

Dự án đường 991B dài gần 10 km xuyên qua rừng ngập mặn khi hoàn thành sẽ mở thêm lối vào cảng Cái Mép - Thị Vải, giúp giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. Dự án có tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, chiều dài 9,73 km. Dự án đường 991B có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống logistics quốc gia.

Tuyến đường 991B nối từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép được kỳ vọng mở ra hành lang phát triển logistics quốc gia. (Ảnh: Lương Ý)

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng tới các tuyến cao tốc liên vùng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển ĐT994, giúp TP.HCM khai thác tốt hơn "siêu cảng" này.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ nối liền khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải qua cây cầu dài hơn 400 m bắc qua sông Rạng. Tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ hạ lưu cảng Cái Mép đến Quốc lộ 51 từ 25 km xuống chỉ còn khoảng 8 km, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả logistics.