Thủ tướng kiểm tra dự án giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn và Cao Bằng

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), thăm động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Thủ tướng thăm hỏi người dân tại Km 0 nhánh Cốc Nam thuộc công trình giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn. (Ảnh: VGP)

Kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, khi phải thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

So với chuyến kiểm tra ngày mùng 4 Tết năm ngoái, Thủ tướng đánh giá năm nay có nhiều cái hơn tại dự án.

Cụ thể: Thu nhập của công nhân cao hơn, đường đã mở rộng hơn, nhân dân phấn khởi hơn, chi phí tiết kiệm hơn, không gian phát triển lớn hơn và giá trị gia tăng của đất cao hơn. Đường đi tới đâu sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm Trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng tặng quà, động viên công nhân thi công tại nút giao IC-07 dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. (Ảnh: VGP)

" Trong quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách hiện có nhưng phải công bằng trên tinh thần việc gì có lợi nhất cho dân thì làm ", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ những phần việc có thể làm được, với tinh thần phát huy tốt 3 chức năng cơ bản của quân đội: "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

Thủ tướng đề nghị các nhà thầu lớn tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm cho địa phương và được tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại để ngày càng phát triển, trưởng thành.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 tới phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chào mừng 51 năm "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Thủ tướng động viên công nhân thi công tại Km43 dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh. (Ảnh: VGP)

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng. Được khởi công từ ngày 21/4/2024, tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Một đoạn khác của dự án Hữu Nghị - Chi Lăng là tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam (kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) dài 17 km, quy mô 2 làn xe (nền đường rộng 14,5 m).

Hiện các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Sản lượng đạt 4.970/7.950 tỷ đồng (tương đương 63% giá trị hợp đồng).

Thủ tướng thăm hỏi người dân tại Km43 dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh. (Ảnh: VGP)

Còn dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng theo hình thức PPP.

Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, có tổng mức đầu tư 14.331,618 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2024.

Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), với tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đến nay nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Tới nay, hai dự án đã thông tuyến cục bộ 135/152 km, trong đó dự án Hữu Nghị - Chi Lăng thông tuyến 50/59 km, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh thông tuyến 85/93 km.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên toàn tuyến của 2 dự án hiện còn một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao. UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã cam kết giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026.

Dự kiến chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để tiếp tục thúc đẩy 2 dự án đường bộ cao tốc quan trọng này.