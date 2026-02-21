Khách đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải

Chiều 20-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong ngày 20-2 (tức ngày mùng 4 Tết), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này ước đón được 488.724 lượt khách, trong đó có 72.102 lượt khách quốc tế.

Khách du lịch xếp hàng dài khi tham quan điểm du lịch Thung Ui, một sản phẩm du lịch mới của Ninh Bình trong ngày 3 Tết. Ảnh: Beat Ninh Bình

Tính lũy kế từ ngày 14-2 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến 20-2 (ngày 4 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 1,9 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa hơn 1,5 triệu lượt khách, quốc tế 301.362 lượt khách, doanh thu ước đạt 2.406 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, tình hình an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch cơ bản đảm bảo, trong ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, một số khu, điểm du lịch có hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Là điểm du lịch mới "gây sốt" trong giới trẻ nên ngay từ khi mở cửa, Thung Ui luôn trong tình trạng quá tải do lượng khách đổ về quá đông. Ảnh: Beat Ninh Bình

Trong đó, chiều mùng 4 Tết, Ban Quản lý di sản Tràng An phát thông báo tạm dừng nhận thêm khách tham quan mới để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm. Việc tạm dừng nhận khách chỉ áp dụng trong ngày. Ngày mùng 5 Tết (21-2), khu du lịch tiếp tục đón khách như thường lệ và sẽ phát thông báo điều chỉnh khác dựa vào tình hình thực tế.

Nguyên nhân lượng khách tăng đột biến từ ngày 2 đến ngày 4 Tết là do thời tiết thuận lợi, đặc biệt, từ ngày mùng 1 Tết, điểm du lịch Thung Ui thuộc khu du lịch chùa Bái Đính mở cửa đón khách đã trở thành điểm đến hút khách check-in chụp ảnh của giới trẻ và nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Hình ảnh khách du lịch "ùn ùn" đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày qua:

Khách du lịch đi thuyền khám phá Tràng An

Khách đi thuyền quá đông khiến Tràng An quá tải buộc phải đóng cửa tạm thời trong ngày 4 Tết

Khu phố cổ Hoa Lư cũng là điểm đến hút khách du lịch

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, chỉ trong 7 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, địa phương này đã đón gần 1,9 triệu lượt khách

Đã có tới 301.362 lượt khách quốc tế tới Ninh Bình trong những ngày qua

Du khách check-in lưu lại khoảnh khắc khi tham quan Ninh Bình

Dự báo trong những ngày tới, lượng khách du lịch đổ về Ninh Bình sẽ còn tăng cao khi các lễ hội chùa Bái Đính mùng 6 Tết; lễ hội Tịch Điền mùng 6; lễ hội Phủ Dày mùng 8; lễ hội đền Trần Thương, lễ hội Khai ấn Đền Trần 14 tháng giêng sẽ diễn ra.



