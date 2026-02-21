Cận cảnh dự án Cảng Cái Mép Hạ vừa được phê duyệt đầu tư gần 2 tỷ USD

UBND TP.HCM vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD). Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển logistics và khu thương mại tự do (FTZ) của thành phố.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực dự kiến xây dựng Cảng Cái Mép Hạ hiện nằm tại cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Vị trí này có lợi thế lớn về kết nối giao thông thủy và bộ.

Theo quan sát, phần lớn diện tích vẫn là vùng đầm lầy, xen kẽ các ao nuôi thủy sản của người dân.

Dự án do liên danh Geleximco - ITC - SCIC làm chủ đầu tư. Trong đó, Geleximco có thế mạnh về đầu tư hạ tầng và công nghiệp; ITC Corp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics và khai thác cảng; SCIC đại diện phần vốn Nhà nước, bảo đảm tính ổn định và định hướng phát triển lâu dài.

Về cơ cấu tài chính, chủ đầu tư góp 15% vốn (khoảng 7.623 tỷ đồng), 85% còn lại được huy động từ các nguồn tín dụng, trái phiếu và thị trường vốn. Theo đánh giá, mô hình này cho thấy sức hút của dự án với giới đầu tư, đồng thời phản ánh kỳ vọng về hiệu quả khai thác trong dài hạn.

Cảng Cái Mép Hạ nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có độ sâu tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. Nhờ đó, cảng có thể tiếp nhận tàu container trên 150.000 DWT, khai thác trực tiếp các tuyến đi châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore hay Hong Kong.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển thành trung tâm logistics tích hợp, bao gồm các chức năng trung chuyển quốc tế, dịch vụ logistics đa phương thức, kho ngoại quan, depot container và các dịch vụ gia tăng như sửa chữa, bảo trì thiết bị hàng hải.

Cảng Cái Mép Hạ được triển khai theo ba giai đoạn, bắt đầu từ quý III/2025 và dự kiến hoàn tất vào quý I/2045, với thời hạn khai thác 50 năm. Việc phân kỳ đầu tư giúp tối ưu dòng vốn, tạo nguồn thu sớm để tái đầu tư và phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành logistics.

Đáng chú ý, dự án nằm trong vùng quy hoạch hình thành Khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép - Long Sơn - Phước Hòa. Đây là mô hình đang được Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP.HCM nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trong năm 2026, nhằm thí điểm các chính sách thương mại, tài chính và công nghệ cao. Khu FTZ này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trong khu vực như Klang (Malaysia) hay Laem Chabang (Thái Lan).

Theo đánh giá, Cảng Cái Mép Hạ không chỉ là dự án hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái logistics xanh của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Dự án hướng tới mục tiêu giảm chi phí logistics quốc gia, hiện chiếm khoảng 16 - 17% GDP, cao hơn mức trung bình của ASEAN.

Trong tương lai, cảng sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phục vụ hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong quyết định phê duyệt, UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý hồ sơ, bảo đảm tiến độ, huy động đủ nguồn lực tài chính và tuân thủ nghiêm các quy định về quy hoạch, môi trường, nghĩa vụ ngân sách.

Các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn thủ tục và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tránh kéo dài thủ tục hành chính.



Theo dự thảo Kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030, khu vực Cái Mép - Thị Vải được định vị là cảng cửa ngõ quốc tế, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm logistics trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc đầu tư xây dựng Cảng Cái Mép Hạ được đánh giá phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.