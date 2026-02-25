Thông tin mới nhất về tuyến đường sắt tốc độ cao hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Chính thức chốt phương án tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chốt phương án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo phương án, đoạn tuyến qua Quảng Ninh dài khoảng 39,325km, từ km 80+895 tại ranh giới với TP Hải Phòng đến km 120+219 tại khu vực ga và depot Hạ Long Xanh.

Tuyến đi qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Khu vực dự kiến làm ga và depot Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Quy hoạch quốc gia).

Cụ thể, sau khi rời địa phận TP Hải Phòng, tuyến vượt sông Đá Vách, đi qua phường Hoàng Quế đến ga Yên Tử, sau đó chạy song song hành lang đường ống xăng dầu trên địa bàn phường Uông Bí. Đến phường Đông Mai, tuyến rẽ phải, đi phía sau Khu công nghiệp Đông Mai, hướng về phía bắc núi Na và núi Vũ Tướng.

Tuyến tiếp tục đi thẳng đến cầu Sông Hốt, rẽ trái bám theo cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến nút giao Minh Khai, rồi rẽ phải vào ga Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu, thông tin này được đăng tải trên tờ VOV.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân trí, tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất 2 vị trí ga trên địa bàn. Trong đó, ga Yên Tử là ga dọc đường, tại Km91+410 (phường Yên Tử), được kết nối với Quốc lộ 18 và tuyến đường ven sông. Ga và depot Hạ Long Xanh là ga đầu cuối, tại Km119+140 (phường Tuần Châu), kết nối với Quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Tổng diện tích sử dụng đất cho toàn bộ hạng mục tuyến, nhà ga, depot và công trình phụ trợ trên địa bàn tỉnh ước khoảng 277,5ha.

Tuyến đường sắt hơn 5 tỷ USD sẽ hoàn thành trong 2 năm tới?

Theo báo Quảng Ninh, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cụ thể, dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được thiết kế với tốc độ chủ yếu 350km/h (Ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Về kỹ thuật khai thác, theo thông tin trên tờ An ninh tiền tệ, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h.

Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; một depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu. Đáng chú ý, so với phương án trước, dự án đã bổ sung ga Ninh Xá tại Hải Phòng.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 150.000 tỷ đồng (khoảng hơn 5 tỷ USD).