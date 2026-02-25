Việt Nam đang có "miếng bánh" 50 tỷ USD, tăng trưởng gấp hai lần thế giới

Những năm gần đây, dịch vụ logistics Việt Nam tăng trưởng khá mạnh, bình quân 14-16%/năm, gấp hơn hai lần mức trung bình thế giới; quy mô thị trường đạt khoảng 45-50 tỷ USD , tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu.

Năm 2025, Việt Nam được xếp vào Tốp 10 thị trường logistics mới nổi; Tốp 4 khu vực về Chỉ số cơ hội logistics và Tốp 5 ASEAN về Chỉ số hiệu quả logistics.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm phát triển dịch vụ logistics Việt Nam bền vững, hiệu quả, chất lượng và có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh tốt, phát huy lợi thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Chiến lược phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2035, tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước đạt 5% - 7%. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics hằng năm đạt 12% - 15%. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70% - 80%.

Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước giảm xuống tương đương 12% - 15%; xếp hạng theo Chỉ số hiệu quả logistics (LPI - do Ngân hàng Thế giới công bố) trong nhóm 40 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu. Số lượng doanh nghiệp dịch vụ logistics sử dụng các giải pháp chuyển đổi số đạt 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Giai đoạn đến năm 2050, tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước đạt 7% - 9%. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics hằng năm đạt 10% - 12%. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 80% - 90%. Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước giảm xuống tương đương 10% - 12%. Xếp hạng theo Chỉ số hiệu quả logistics (LPI - do Ngân hàng Thế giới công bố) trong nhóm 30 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu.

Ngành logistics toàn cầu là một trong những trụ cột quan trọng của thương mại và chuỗi cung ứng, đóng vai trò thúc đẩy lưu thông hàng hóa toàn thế giới. Theo ước tính của Statista, quy mô thị trường logistics toàn cầu đạt khoảng 9,41 nghìn tỷ USD vào năm 2023 và tăng lên khoảng 10,17 nghìn tỷ USD vào năm 2024, phản ánh tốc độ tăng trưởng hơn 8%/năm. Ngành này chiếm khoảng 10‒15% GDP toàn cầu, tùy theo mức độ hiệu quả và chi phí vận hành tại từng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường logistics lớn nhất thế giới với quy mô khoảng 2,58 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tương đương gần 8,8% GDP nước này, chủ yếu do hoạt động vận tải đường bộ và kho bãi lớn. Trung Quốc cũng là thị trường logistics hàng đầu châu Á với giá trị khoảng 1,86 nghìn tỷ USD vào năm 2023, chiếm tỷ trọng quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực.

Châu Á – Thái Bình Dương hiện là khu vực thị trường logistics lớn nhất, với giá trị thị trường đạt khoảng 4,4 nghìn tỷ USD vào năm 2024, phản ánh quy mô thương mại và nhu cầu giao thương cao. Trong khu vực ASEAN (trừ Việt Nam), khu vực logistics dự kiến đạt khoảng 288,2 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 6% trong giai đoạn tới.