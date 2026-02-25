Thủ tướng nêu hàng loạt câu hỏi lớn cần lời giải thỏa đáng

Đi trước mở đường

Sáng 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, xác định khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, là một thực thể không thể tách rời; là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, khoa học xã hội và nhân văn đều thể hiện vai trò đi trước mở đường, cung cấp nền tảng lý luận cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ Đổi mới, khoa học xã hội và nhân văn góp phần quan trọng hình thành cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho soạn thảo Cương lĩnh 1991 và 2011; xây dựng Chiến lược phát triển KTXH các giai đoạn.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng xác định, phát triển khoa học, công nghệ là "đột phá quan trọng hàng đầu"; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Nhắc lại truyền thống hơn 70 năm, Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Nổi bật là các báo cáo phân tích, dự báo KTXH có chất lượng phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; nhiều nghiên cứu chuyên đề có giá trị tham khảo cao về đổi mới mô hình tăng trưởng; hoàn thiện thể chế phát triển…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý, tập trung nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; chú trọng bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, "ươm trồng" lớp khoa học trẻ kế cận...

Khẳng định vai trò "cơ quan tham mưu chiến lược"

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ cho rằng, chúng ta phải có lời giải thỏa đáng cho những câu hỏi lớn: Bằng cách nào thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình? Làm thế nào phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đồng thời với hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp? Mô hình quản trị quốc gia nào phù hợp với kỷ nguyên số? Làm thế nào để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững?...

Thủ tướng cùng thế hệ trẻ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò "cơ quan tham mưu chiến lược" của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn, với phương châm 24 chữ: "Lý luận phát triển - Bản sắc giữ gìn - Truyền thống phát huy - Tinh hoa hấp thụ - Phản biện sắc sảo - Kiến tạo tương lai".

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phân công "6 rõ" và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thủ tướng cũng lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn chính sách, đóng góp thiết thực cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tinh thần "Tư vấn kịp thời - Phân tích sâu sắc - Dự báo chính xác - Kiến nghị khả thi và thiết thực"…