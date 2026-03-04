Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Ngày 4-3, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026, trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vừa qua, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Mỹ có chính sách thuế quan mới.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Ở trong nước, theo Thủ tướng, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn và lành mạnh.

Sau Tết, cả nước triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu của năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Dù vậy, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Do đó tại phiên họp này, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, thảo luận bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới có gì đáng chú ý; những yếu tố tích cực, tiêu cực; phương án, kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Thủ tướng cũng đề nghị kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10%, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý I và thời gian tới.

Trong đó, cần tập trung các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp, trong 2 tháng đầu năm, nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 601,3 ngàn tỉ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỉ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỉ USD, tăng 8,8%.

Thu hút khách quốc tế ước đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 2 tháng đạt gần 64,5 ngàn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 851,9 ngàn tỉ đồng, tăng 20,1%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 11%); lượng đơn hàng mới tăng trưởng tích cực, niềm tin kinh doanh tăng cao; sản xuất công nghiệp tăng tại 34/34 địa phương.

Đồng thời, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Về bối cảnh thế giới sắp tới, Bộ Tài chính dự báo tình hình tiếp tục khó lường, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại Trung Đông, cạnh tranh chiến lược, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.