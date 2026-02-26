Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đề nghị 562 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

26-02-2026 - 14:47 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hai lỗi vi phạm phổ biến trong danh sách gồm người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và người điều khiển xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo các trường hợp bị phạt nguội trong tuần 7/2 đến 13/2. Theo đó, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 562 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua thông báo này, Phòng Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng nơi phát hiện vi phạm để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo danh sách, lực lượng chức năng phát hiện 44 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ có biển số: 12A-056.99; 20A-161.27; 20A-430.94; 29H-926.58; 30A-554.93; 30A-684.05; 30E-028.35; 30F-811.58; 30G-696.79; 30L-111.15; 34A-413.30; 34A-524.85; 60LD-021.92; 98A-080.99; 98A-111.48; 98A-128.55; 98A-147.58; 98A-240.66; 98A-340.07; 98A-369.43;

98A-396.56; 98A-400.77; 98A-497.75; 98A-544.80; 98A-663.08; 98A-727.64; 98A-728.50; 98A-796.66; 98A-823.33; 98A-865.63; 98A-937.84; 98C-240.95; 98C-256.02; 98C-303.48; 98C-314.45; 98D-016.65; 98E-010.88; 98H-002.42; 99B-155.32; 99B-166.84; 99B-252.63; 99R-007.91.

232 trường hợp xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường có biển số sau: 12A-159.65; 12A-217.64; 14A-976.11; 14K-085.97; 14P-3354; 19A-970.60; 20A-045.38; 20A-306.01; 20A-424.28; 20A-779.79; 20A-843.04; 20A-844.09; 22B-006.74; 25A-062.50; 29C-149.01; 29C-779.20; 29H-174.07; 29H-196.29; 29H-358.22; 29H-452.09; 29H-605.36; 29K-023.53; 30A-838.53; 30B-074.26; 30B-202.53; 30E-902.97; 30F-165.61; 30F-196.04; 30G-063.66;

30G-099.19; 30G-455.06; 30H-189.61; 30H-666.85; 30H-956.90; 30K-057.01; 30K-801.72; 30K-1810; 30L-383.98; 30M-130.61; 30M-551.05; 30M-689.33; 30M-780.06; 34A-047.10; 34B-076.05; 34C-252.04; 36M-7175; 60A-764.30; 77A-497.92; 86A-154.18; 88A-699.66; 89A-178.31; 89C-052.11; 98A-025.16; 98A-026.86; 98A-067.89; 98A-072.46; 98A-077.97; 98A-079.52; 98A-116.68; 98A-119.92; 98A-121.97; 98A-125.59; 98A-136.60;

98A-140.42; 98A-140.64; 98A-150.16; 98A-157.31; 98A-159.32; 98A-170.00; 98A-171.44; 98A-179.31; 98A-216.49; 98A-216.51; 98A-216.54; 98A-223.48; 98A-229.48; 98A-238.44; 98A-245.77; 98A-256.98; 98A-258.23; 98A-259.00; 98A-269.25; 98A-270.68; 98A-275.38; 98A-276.09; 98A-279.98; 98A-281.06; 98A-287.55; 98A-288.82; 98A-291.40; 98A-311.24;

98A-317.10; 98A-318.12; 98A-319.16; 98A-327.75; 98A-329.26; 98A-338.64; 98A-360.64; 98A-361.44; 98A-371.95; 98A-392.15; 98A-405.13; 98A-405.66; 98A-418.06; 98A-424.84; 98A-432.54; 98A-434.14; 98A-434.60; 98A-454.27; 98A-459.45; 98A-480.58; 98A-494.48; 98A-500.66; 98A-517.15; 98A-528.50; 98A-529.62; 98A-543.57; 98A-567.96; 98A-573.31;

98A-577.47; 98A-584.38; 98A-599.32; 98A-610.84; 98A-622.80; 98A-626.20; 98A-642.46; 98A-652.98; 98A-663.83; 98A-667.47; 98A-681.33; 98A-688.32; 98A-733.40; 98A-740.18; 98A-747.79; 98A-750.79; 98A-767.71; 98A-777.30; 98A-783.05; 98A-787.66; 98A-787.89; 98A-788.96;

98A-791.44; 98A-809.19; 98A-809.96; 98A-836.42; 98A-837.20; 98A-856.66; 98A-861.92; 98A-863.22; 98A-864.90; 98A-877.37; 98A-918.71; 98A-923.30; 98A-930.98; 98B-021.90; 98B-040.09; 98B-075.64; 98B-138.27; 98B-143.13; 98C-043.81; 98C-078.82; 98C-085.55; 98C-088.63; 98C-123.60; 98C-127.05; 98C-136.92; 98C-154.69; 98C-166.79; 98C-182.53;

98C-200.18; 98C-209.00; 98C-247.90; 98C-272.58; 98C-304.72; 98C-309.18; 98C-310.60; 98C-316.04; 98C-319.12; 98C-326.03; 98C-333.61; 98C-336.86; 98C-344.80; 98D-007.50; 98D-010.26; 98DA-0008; 98E-003.52; 98E-010.18; 98H-004.89; 98H-079.23; 98H-079.26; 98H-3965;

98H-6599; 98K-4702; 99A-036.57; 99A-147.09; 99A-473.27; 99A-511.73; 99A-895.88; 99A-982.67; 99A-989.13; 99A-995.33; 99B-015.43; 99B-073.10; 99B-121.82; 99B-147.15; 99B-149.03; 99B-165.75; 99B-177.28; 99B-181.05; 99B-186.44; 99B-187.12; 99B-187.93; 99B-191.86; 99B-215.82; 99B-218.19; 99B-284.05; 99C-274.28; 99H-006.01; 99H-087.84

Một trường hợp vi phạm được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện

37 trường hợp rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái, gồm các xe có biển số: 15K-289.34; 22C-054.03; 29A-136.86; 29A-201.96; 30K-367.21; 30M-658.79; 34A-260.14; 36A-011.83; 36C-419.25; 98A-148.12; 98A-201.78; 98A-229.28; 98A-259.15; 98A-333.41; 98A-342.65; 98A-441.63; 98A-450.14; 98A-490.89;

98A-514.35; 98A-568.21; 98A-578.93; 98A-666.42; 98A-708.64; 98A-711.26; 98B-032.90; 98C-292.51; 98D-006.48; 99A-236.28; 99A-260.33; 99A-997.39; 99B-109.41; 99B-115.26; 99B-128.37; 99B-229.66; 99B-235.44; 99H-083.51

13 trường hợp dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt có biển số: 12A-217.61; 15RM-051.35; 29C-864.86; 30A-216.94; 30K-734.15; 34C-157.87; 50E-020.73; 51L-151.18; 98A-202.94; 98A-456.96; 98A-476.44; 98C-198.79; 99A-752.43.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 236 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ, gồm các xe có biển số sau: 13F1-4231; 15AA-077.77; 18L1-162.92; 20AE-005.56; 20AE-096.01; 20AF-101.29; 20B1-727.21; 20F1-196.01; 20G1-575.12; 21D1-041.33; 29B1-168.45; 29B1-293.43; 29B2-236.74; 29D1-074.99; 29D1-993.14; 29E1-093.93; 29M1-542.35; 29MĐ1-036.12; 29P1-406.29; 29S6-6645; 29X5-5268; 29Y2-7206; 29Y5-581.33; 30H7-6179; 30N3-6508; 30X2-5768;

34S1-017.76; 36C1-324.34; 37N1-279.92; 59D1-936.49; 97B1-790.19; 98AA-070.27; 98AA-082.39; 98AA-089.60; 98AA-094.32; 98AA-112.97; 98AA-113.20; 98AA-118.31; 98AA-120.17; 98AA-124.80; 98AA-127.52; 98AA-286.18; 98AA-288.24; 98AA-305.46; 98AA-411.32; 98AA-457.04; 98AA-457.14; 98AB-029.73; 98AE-110.28; 98AG-021.07;

98AH-034.90; 98AH-072.89; 98AH-091.05; 98AL-014.38; 98B1-007.62; 98B1-082.36; 98B1-083.38; 98B1-098.31; 98B1-105.21; 98B1-111.66; 98B1-239.86; 98B1-244.01; 98B1-298.17; 98B1-304.06; 98B1-391.68; 98B1-402.30; 98B1-423.91; 98B1-500.62; 98B1-532.11; 98B1-583.43; 98B1-646.87; 98B1-717.72; 98B1-838.58; 98B1-840.99; 98B1-864.86; 98B1-873.31; 98B1-883.67;

98B1-887.12; 98B1-931.99; 98B1-933.63; 98B1-935.11; 98B1-979.89; 98B2-026.45; 98B2-038.77; 98B2-055.18; 98B2-135.03; 98B2-151.71; 98B2-155.03; 98B2-186.58; 98B2-204.85; 98B2-231.70; 98B2-291.99; 98B2-347.28; 98B2-356.94; 98B2-359.54; 98B2-418.69; 98B2-627.71; 98B2-635.41; 98B2-688.19; 98B2-706.46; 98B2-742.18; 98B2-767.38; 98B2-796.96; 98B2-820.73; 98B2-822.68;

98B2-826.78; 98B2-832.52; 98B2-874.12; 98B2-875.03; 98B2-924.98; 98B2-938.65; 98B2-939.89; 98B2-946.15; 98B2-948.01; 98B2-958.54; 98B2-987.86; 98B3-002.93; 98B3-030.60; 98B3-045.69; 98B3-060.76; 98B3-061.48; 98B3-086.18; 98B3-100.68; 98B3-117.94; 98B3-160.21; 98B3-189.14; 98B3-216.79; 98B3-255.79; 98B3-307.81; 98B3-309.42; 98B3-324.52; 98B3-386.27; 98B3-397.26; 98B3-450.88; 98B3-497.90; 98B3-520.27; 98B3-523.42; 98B3-544.91; 98B3-547.50;

98B3-583.91; 98B3-593.81; 98B3-641.56; 98B3-685.85; 98B3-705.68; 98B3-728.26; 98B3-731.65; 98B3-810.08; 98B3-834.94; 98B3-850.30; 98B3-869.29; 98B3-883.78; 98B3-883.81; 98B3-899.90; 98B3-928.87; 98C1-097.84; 98C1-240.57; 98D1-496.48; 98D2-015.29; 98E1-354.50; 98F1-033.24; 98F5-1468; 98G1-015.04; 98G1-037.56; 98G1-060.64; 98G1-065.33; 98G1-138.19;

98H1-042.14; 98H1-069.84; 98H1-223.86; 98H1-298.02; 98H3-2708; 98H9-6977; 98K1-025.58; 98K1-064.36; 98K1-177.50; 98K1-218.77; 98K1-223.38; 98K1-309.30; 98K1-330.60; 98K1-341.79; 98K7-1161; 98K7-4049; 98L2-0613; 98L2-6193; 98L9-2322; 98L9-9009; 98M1-028.06; 98M1-069.44; 98M1-082.80; 98M1-100.71; 98M1-207.94; 98M1-220.98; 98M1-281.59; 98M1-297.25; 98M1-999.99; 98M9-5344; 98MĐ1-081.90;

98MĐ1-115.89; 98MĐ1-126.74; 98MĐ1-128.79; 98MĐ1-169.20; 98MĐ1-170.83; 98MĐ1-173.87; 98MĐ1-175.95; 98MĐ1-177.01; 98MĐ6-107.76; 98MĐ7-046.53; 98MĐ8-076.38; 98N1-270.77; 98N1-681.92; 98N6-6326; 98N8-8569; 98Y1-6208; 98Y2-5488; 98Y3-5312; 98Y4-2038; 98Y4-2662; 98Y5-8756; 99AA-096.40; 99AA-473.14; 99AA-478.44; 99AA-478.46; 99AA-527.16; 99AA-530.80; 99AA-576.62; 99AA-599.25; 99AA-876.48; 99AA-980.74; 99AA-981.32; 99D1-008.59; 99G1-367.23; 99G1-445.97; 99H7-6465.

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và điều khiển xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường bị phạt thế nào?

Theo danh sách lần này của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, hai lỗi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và người điều khiển xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. Đồng thời, người điều khiển xe sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

85 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

