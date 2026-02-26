Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 năm 2025: Singapore bất ngờ vượt Philippines, Việt Nam xếp thứ mấy trong khu vực?

Việt Nam

Đối với Việt Nam, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%).

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.

Malaysia

Nền kinh tế Malaysia đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm vào năm 2025, vượt xa kỳ vọng nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ, xuất khẩu và đầu tư thúc đẩy tăng trưởng, và đà tăng trưởng này có khả năng sẽ tiếp tục trong năm nay, ngân hàng trung ương cho biết hôm thứ Sáu.

Theo số liệu từ Chính phủ và ngân hàng trung ương , tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt 5,2% , cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 5,1% của năm trước và vượt xa dự báo chính thức từ 4% đến 4,8%. Tính riêng quý 4/2025, GDP tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Indonesia

Theo số liệu của Cục Thống kê Indonesia, nền kinh tế Indonesia đã ghi nhận tăng trưởng GDP đạt 5,11% trong năm 2025, cao nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả tăng trưởng này cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 5,03% được ghi nhận vào năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 5,2% của chính phủ. Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 4,7% đến 5,5% vào năm ngoái.

Tính riêng quý IV/2025, GDP của Indonesia tăng trưởng 5,39% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu dùng hộ gia đình, chiếm hơn một nửa nền kinh tế, đã tăng 5,11% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý cuối cùng của năm 2025, cao hơn mức 4,89% của ba tháng trước đó.

Singapore

Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày mới đây, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore tăng 5,7% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, cao hơn mức tăng 4,3% ghi nhận trong quý III trước đó. Tính chung cả năm 2025, GDP Singapore tăng trưởng 4,8% , cao hơn mức tăng 4,4% của năm 2024.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh tăng trưởng là sự bứt phá của khu vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất chế tạo với mức tăng lên tới 15% trong quý IV. Theo MTI, tăng trưởng của ngành sản xuất chế tạo chủ yếu đến từ cụm sản xuất sinh dược và cụm điện tử. Cụ thể, sản lượng trong mảng sinh dược tăng nhờ phân khúc dược phẩm, trong khi cụm điện tử được hỗ trợ bởi nhu cầu duy trì đối với chip bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ và các sản phẩm liên quan đến máy chủ .

Philippines

Tăng trưởng GDP của Philippines chỉ đạt 4,4% năm 2025, thấp hơn mục tiêu của Chính phủ là 5,5%-6,5%.

Theo cơ quan thống kê, GDP của Philippines tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV/2025, thấp hơn kỳ vọng 3,8% và chậm hơn so với mức 3,9% của quý trước. Đây là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ khi giảm trong quý I/2021, do chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiều cơn bão, lũ lụt tàn phá nền nông nghiệp và sự sụt giảm chi tiêu công và chi tiêu hộ gia đình.

Thái Lan

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 2,4% trong năm 2025, giảm so với mức 2,9% của năm 2024. Tiêu dùng tư nhân và chi tiêu chính phủ lần lượt tăng 2,7% và 0,6%, đều thấp hơn so với năm trước đó.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế đã xuất hiện những điểm sáng cho giai đoạn cuối năm. GDP trong quý IV/2025 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo trung bình 1,3% của giới chuyên gia và cao hơn mức 1,2% của quý III/2025. So với quý III/2025, nền kinh tế này đã tăng trưởng 1,9% - mức tăng theo quý lớn nhất trong 4 năm qua.

Động lực chính cho sự bứt tốc cuối năm đến từ đầu tư và tiêu dùng. Đầu tư trong quý IV/2025 tăng vọt 8,1%, một sự cải thiện mạnh mẽ so với mức 1,4% của ba tháng trước đó. Tiêu dùng hộ gia đình cũng tăng trưởng 3,3% trong giai đoạn này.

Thứ hạng tăng trưởng của các nước ASEAN-6 thay đổi ra sao?

Như vậy, với GDP ghi nhận tăng 8,02% trong năm 2025, Việt Nam trở thành quốc gia có tăng trưởng cao nhất trong nhóm các nước ASEAN-6.

Theo sau là Malaysia ﻿với tăng trưởng GDP đạt 5,2%. Với tăng trưởng GDP năm 2025 đạt mức 5,11%, Indonesia là nền kinh tế có tăng trưởng GDP cao thứ ba trong khối các nước ASEAN-6. Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng tăng trưởng là Singapore với tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 4,8%.

Đáng chú ý, năm 2025, kinh tế Philippines đã ghi nhận sự suy giảm mạnh. Với ﻿tăng trưởng GDP chỉ đạt 4,4%, thứ hạng của Philippines bị tụt xuống hạng 5 trong nhóm các nước ASEAN-6. Theo sau là Thái Lan với tăng trưởng GDP đạt 2,4% trong năm 2025.