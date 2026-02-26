Đường sắt tốc độ cao 350km/h Hà Nội - Quảng Ninh chốt phương án tuyến

Chi tiết hướng tuyến qua vùng mỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức thống nhất về nguyên tắc đối với phương án tuyến và các công trình trên tuyến thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Việc chốt phương án này là cơ sở đặc biệt quan trọng để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Trong khi đó, công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tuyến cùng hệ thống nhà ga sẽ do Bộ Xây dựng thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Hướng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài trên 120km được đề xuất xây dựng (Ảnh: ĐTM)

Theo hồ sơ thiết kế, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh có chiều dài khoảng 39,325km, bắt đầu từ km 80+895 tại mốc ranh giới với Thành phố Hải Phòng và kết thúc tại km 120+219 khu vực ga, depot Hạ Long Xanh. Hành trình này sẽ trải dài qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Cụ thể, sau khi rời địa phận Thành phố Hải Phòng, tuyến sẽ vượt sông Đá Vách, đi qua phường Hoàng Quế để tiến vào ga Yên Tử. Từ đây, đường sắt chạy song song với hành lang đường ống xăng dầu trên địa bàn phường Uông Bí, tiến tới phường Đông Mai rồi rẽ phải, đi về phía sau Khu công nghiệp Đông Mai và hướng về phía bắc núi Na, núi Vũ Tướng. Chặng cuối của đoạn tuyến sẽ đi thẳng đến cầu Sông Hốt, rẽ trái bám sát tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến nút giao Minh Khai trước khi rẽ phải hội tụ về ga Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu.

Bố trí hạ tầng nhà ga và yêu cầu kết nối

Khu vực dự kiến làm ga và depot Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: ĐTM).

Về quy hoạch hạ tầng tiện ích, tỉnh Quảng Ninh thống nhất bố trí ga Yên Tử là ga dọc đường, tọa lạc tại km 91+410 thuộc phường Yên Tử. Nhà ga này đảm nhận vai trò kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông khu vực, liên thông chặt chẽ với quốc lộ 18 và tuyến đường ven sông. Trong khi đó, tổ hợp ga và depot Hạ Long Xanh sẽ đóng vai trò là điểm đầu cuối của đoạn tuyến trên địa bàn, đặt tại km 119+140 thuộc phường Tuần Châu, tạo thành mắt xích kết nối đồng bộ với quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Để phục vụ siêu dự án này, tổng diện tích đất dự kiến phải trưng dụng trên địa bàn tỉnh lên tới khoảng 277,5ha.

Nhằm đảm bảo tính khả thi, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để chốt vị trí và phương án thiết kế chi tiết ở các bước sau. Mục tiêu là phải phù hợp với thực tiễn, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động đến đời sống dân cư, môi trường, cảnh quan sinh thái cũng như các dự án lân cận. Đặc biệt, tuyến đường sắt phải được thiết kế để kết nối nhịp nhàng với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Siêu dự án gần 150.000 tỷ đồng

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed được giao trọng trách chủ trì, phối hợp cùng các ban ngành hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý. Trước khi bắt tay vào thi công, nhà đầu tư phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ các cơ quan chuyên môn phụ trách môi trường, quốc phòng, an ninh, giao thông thủy nội địa và hạ tầng kỹ thuật.

Nhìn rộng ra toàn tuyến theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, siêu dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 120km, xuất phát từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội), vắt ngang qua Bắc Ninh, Thành phố Hải Phòng và điểm cuối là công viên công cộng tại phường Tuần Châu. Công trình được thiết kế theo chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn phần với tốc độ vận hành lên tới 350km/h, riêng phân đoạn qua Thành phố Hà Nội sẽ chạy với vận tốc 120km/h.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại ngay trong năm 2028 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 147.370 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư là 22.110 tỷ đồng và phần huy động là hơn 125.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này chưa bao gồm khoản ngân sách nhà nước 10.270 tỷ đồng chi trả riêng cho công tác giải phóng mặt bằng.