Cơ quan thuế nói gì về chi phí tiền lương trả bằng tiền mặt khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Một doanh nghiệp vừa gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về việc mong muốn cơ quan chức năng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến việc chi trả tiền lương, tiền công bằng tiền mặt và điều kiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo nội dung doanh nghiệp nêu, hiện đơn vị đang chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động bằng tiền mặt, với mức thu nhập dao động từ 11 triệu đồng đến 22 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi: Tiền lương, tiền công chi trả bằng tiền mặt có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không? Nếu được thì căn cứ quy định nào? Nếu không thì quy định tại văn bản nào?

Ngoài ra, từ tháng 12/2025, doanh nghiệp thực hiện trả lương 3 lần/tháng, cụ thể:

- Lần 1 vào ngày mùng 10 hàng tháng: 4.990.000 đồng, chi bằng tiền mặt, có phiếu chi.

- Lần 2 vào ngày 20 hàng tháng: 4.990.000 đồng, chi bằng tiền mặt, có phiếu chi.

- Lần 3 từ ngày 31 hàng tháng: 11.000.000 đồng, chi bằng tiền mặt, có phiếu chi.

Doanh nghiệp cho biết việc chi trả được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên, có đầy đủ bảng thanh toán lương, bảng chấm công và phiếu chi lương. Công ty đề nghị hướng dẫn rõ từng khoản chi nêu trên có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không.

Trước thắc mắc này, Thuế tỉnh Lào Cai đã có câu trả lời như sau:

"Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 quy định: 'Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: c) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.'" "Căn cứ Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại khoản 1 Điều 9 quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: 'Điều 9. Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại Điều 10 của Nghị định này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện tại các điểm a, b và c sau đây: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; c) Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.'" "- Tại điểm a khoản 8 Điều 10 quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: 'Điều 10. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Chi cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật;'" "- Tại điểm b khoản 1 Điều 24 quy định về Hiệu lực thi hành: 'Điều 24. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Việc xác định thời gian áp dụng trong một số trường hợp cụ thể như sau: b) Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c khoản 1 Điều 9 và quy định về chuyển nhượng vốn tại điểm i khoản 3 Điều 12 của Nghị định này áp dụng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.'"

Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP thì khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công này được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN.

Trong đó, đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên cho người lao động kể từ ngày Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/12/2025), để được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng lưu ý thêm, các khoản chi trả liên quan đến nội dung Công ty hỏi: Lần 1, lần 2, đơn vị chi trả số tiền 4.990.000 đồng bằng tiền mặt đủ điều kiện để tính vào khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN; Đối với lần thứ 3, đơn vị chi trả số tiền 11.000.000 đồng bằng tiền mặt không đáp ứng đủ yêu cầu để tính vào khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN.