Nóng: Hủy toàn bộ các chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3

Theo thông báo của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng, còn gọi là sân bay Đà Lạt) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 4/3 đến 23 giờ 59 ngày 25/8 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, báo Thanh Niên đưa tin.

Cũng liên quan đến thông tin trên, thông tin từ Vietnam Airlines, hãng này sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Liên Khương. Hãng đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách, duy trì kết nối hàng không trong khu vực.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận như TP HCM – Buôn Ma Thuột, TPHCM – Pleiku và Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột. Các đường bay này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng khi đầu mối hàng không quan trọng của khu vực tạm thời đóng cửa nâng cấp hạ tầng, báo VietNamnet viết.

Đối với hành khách đã mua vé trên các hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ ngày 4/3 đến 25/8/2026, Vietnam Airlines cho phép đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Nếu phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách thực hiện theo quy định hiện hành của hãng.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không mất phí. Chính sách hỗ trợ này áp dụng đến hết ngày 31/8/2026.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6/2024. Do đã khai thác trong thời gian dài trước đó, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng công suất khai thác.

Sau khi hoàn thành, đường băng sẽ được cải tạo, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, cho phép đón các loại máy bay lớn hơn, tăng tần suất chuyến bay và giảm tình trạng quá tải vào mùa cao điểm du lịch Đà Lạt.