Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ ngày 1/3, cao nhất bao nhiêu?

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa phê duyệt biểu phí sử dụng 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Theo kế hoạch, việc thu phí dự kiến được triển khai từ ngày 1/3.

Mức phí 900 đồng/km được áp dụng cho 4 tuyến gồm Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nguyên nhân là do các tuyến này được thiết kế 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục. Mức phí 1.300 đồng/km áp dụng duy nhất cho tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, vì đây là đoạn tuyến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc hiện đại với làn dừng khẩn cấp liên tục.

Theo phụ lục thu phí được phê duyệt, trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 dài hơn 61km có 6 nút giao, mức phí dao động ở mức gần 7.500 - 42.200 đồng.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: Lộc Liên.

Cụ thể: Nhóm xe 1 (xe dưới 12 ghế, tải trọng dưới 2 tấn , xe buýt vận tải khách công cộng) từ gần 7.500 đồng - 10.600 đồng; nhóm xe 2 (xe từ 12 - 30 ghế, tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) phải trả phí từ hơn 11.200 đồng - 15.800 đồng; nhóm xe 3 (xe từ 31 ghế trở lên, tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo không kéo theo rơ moóc) từ gần 15.000 - 21.100 đồng; nhóm xe 4 (tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe chở hàng container 20 feet) từ 18.700 - 2.400 đồng; nhóm xe 5 (tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet) từ gần 30.000 - 42.200 đồng.

Trên đoạn tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài hơn 45km có 2 nút giao, mức phí dao động ở mức 14.800 -103.000 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 14.800 - 25.800 đồng; nhóm xe 2 là 22.000 - 38.650 đồng; nhóm xe 3 từ 29.500 - 51.500 đồng; nhóm xe 4 ở mức 36.900 - 64.400 đồng; nhóm xe 5 dao động trong khoảng 59.000 - 103.000 đồng.

Đối với đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài hơn 50km có 4 nút giao, mức phí dao động trong khoảng 630 - 85.300 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 630 - 21.300 đồng; nhóm xe 2 ở mức 945 - 32.000 đồng; nhóm xe 3 gần 1.300 - 42.600 đồng; nhóm xe 4 là 1.600 - 53.300 đồng; nhóm xe 5 ở mức 2.500 - 85.300.

Mức thu phí trên 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ ngày 1/3 dao động ở mức gần 1.000 đồng đến hơn 142.000 đồng. Ảnh: Lộc Liên.

Đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài gần 101 km có 5 nút giao, mức phí dao động trong khoảng 23.300 - 108.200 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 630 - 27.000 đồng; nhóm xe 2 ở mức 945 - 40.500 đồng; nhóm xe 3 dao động quanh ngưỡng gần 1.300 - 54.100 đồng; nhóm xe 4 ở mức 1.600 - 67.600; nhóm xe 5 khoảng 2.500 - 108.200 đồng.

Với riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km có 6 nút giao, mức thu phí trong ngưỡng 8.300 - 142. 500 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 8.300 - 35.600 đồng; nhóm xe 2 ở mức 12.500 - 53.400 đồng; nhóm xe 3 trong khoảng 16.600 - 71.200 đồng; nhóm xe 4 ở mức 20.800 - 89.000 đồng; nhóm xe 5 trong khoảng 33.300 - 142.500 đồng.

Theo quy định của Bộ Xây dựng, việc tổ chức khai thác thu phí trên 5 tuyến cao tốc nêu trên sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu thu phí. Phương thức khai thác là cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác.