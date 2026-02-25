Hiện trạng Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy trước đề xuất mở rộng
Tuyến Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy (Hà Nội) hiện đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng vào giờ cao điểm, xung đột giao thông thường xuyên xảy ra tại các nhánh rẽ và điểm quay đầu. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, việc đề xuất đầu tư hơn 21.377 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường này đang được xem là giải pháp cấp thiết hiện nay.
- 25-02-2026Khi Văn hóa và Công nghệ hợp lực làm nên chất riêng cho Hà Nội
- 25-02-2026Ngày mai, Hà Nội sẽ chính thức có một thiết chế điều phối cho nhiều startup Việt: Liên minh “3 nhà” định hình cuộc chơi đổi mới sáng tạo
- 25-02-2026CEO 9X người Việt Nam được Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk chọn mặt gửi vàng là ai?
Tiền Phong
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/hien-trang-vanh-dai-2-doan-nga-tu-so-cau-giay-truoc-de-xuat-mo-rong-post1822929.tpo
Từ Khóa: