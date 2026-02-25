Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trạng Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy trước đề xuất mở rộng

25-02-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy (Hà Nội) hiện đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng vào giờ cao điểm, xung đột giao thông thường xuyên xảy ra tại các nhánh rẽ và điểm quay đầu. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, việc đề xuất đầu tư hơn 21.377 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường này đang được xem là giải pháp cấp thiết hiện nay.

Tuyến Vành đai 2 Hà Nội (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy) dài gần 4 km, cơ bản trùng với trục đường Láng chạy dọc sông Tô Lịch. Đây là một trong những hành lang giao thông đông đúc phía Tây, kết nối Thanh Xuân, Đống Đa và Cầu Giấy.

Vào giờ cao điểm, dòng ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển hết sức khó khăn. Đặc biệt tại khu vực Ngã Tư Sở và nút giao Cầu Giấy, tình trạng xung đột giao thông liên tục xảy ra ở các nhánh rẽ và điểm quay đầu, khiến dòng xe thường xuyên ùn ứ kéo dài hàng trăm mét.

Tuyến đường trên cao Vành đai 2 hiện hữu đã góp phần giảm tải cho mặt đất, song lưu lượng phương tiện tăng nhanh theo tốc độ đô thị hóa khiến cả hai tầng giao thông đều trong tình trạng áp lực cao.

Mặt đường dưới thấp xuất hiện tình trạng hằn lún cục bộ tại một số vị trí; vạch sơn phân làn mờ, biển báo dày đặc. Không gian dành cho người đi bộ hạn chế, nhiều đoạn vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh hoặc để xe.

Đáng chú ý, hai bên tuyến tập trung dày đặc nhà dân, cửa hàng, cơ sở dịch vụ. Công trình xây dựng sát mép đường khiến mặt cắt ngang bị “bó hẹp” so với nhu cầu thực tế. Đây cũng là lý do chi phí giải phóng mặt bằng trong phương án đề xuất chiếm tới gần 16.914 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% tổng mức đầu tư.

Trên tuyến còn có sự giao cắt với Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tạo thêm áp lực tổ chức giao thông và đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao nếu triển khai phương án hầm chìm như một trong hai kịch bản được nghiên cứu.

Khu vực Ngã Tư Sở là nút giao đa tầng, kết nối nhiều trục hướng tâm quan trọng, khiến việc điều tiết giao thông trở nên phức tạp. Trong khi đó, đoạn qua Cầu Giấy tiếp giáp nhiều tuyến lớn, mật độ phương tiện liên tục ở mức cao.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đề xuất phương án xây dựng cầu cạn trùng tim đường hiện trạng, được đánh giá khả thi và ít ảnh hưởng giao thông khi thi công. Nếu được phê duyệt, dự án không chỉ mở rộng năng lực thông hành mà còn tái cấu trúc lại không gian tuyến đường Láng – trục vành đai nội đô quan trọng.

Việc cải tạo, mở rộng đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy được kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm, đồng thời đồng bộ hạ tầng khu vực phía Tây Thủ đô trong bối cảnh mật độ dân cư và phương tiện tiếp tục gia tăng.

Vị trí tuyến Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy dự kiến được mở rộng. Ảnh: Google maps.

Thông tin quan trọng người dùng Android và iOS cần đặc biệt chú ý!

Theo Dương Triều - Trọng Tài - Đức Nguyễn

Tiền Phong

