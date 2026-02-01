Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng liên quan đến giấy tờ trên VNeID

Nhiều kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06

Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo điều hành thời gian qua được triển khai quyết liệt.

Chỉ trong tháng cuối năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo 20 hội nghị trọng điểm. Thể chế được tập trung hoàn thiện với 12 Nghị định, 3 Nghị quyết và Quyết định 282 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 được ban hành, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và phát triển nhân lực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Nhiều kết quả quan trọng đã được ghi nhận như kế hoạch xây dựng 3 trung tâm nghiên cứu và 9 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phủ sóng 5G đến phần lớn người dân và khởi công các nhà máy sản xuất chip của Viettel, FPT, Hà Nội trong năm 2025.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực), 03 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương, tiếp nhận 2,57 tỷ lượt tra cứu, xác thực. Nền tảng VNeID đạt 94 triệu hồ sơ định danh, 68 triệu tài khoản kích hoạt.

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính (87,2%) và 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh (83,2%), giúp tiết kiệm khoảng 34,6 nghìn tỷ đồng (28% chi phí tuân thủ); hoàn thành đơn giản hóa 1.061/1.084 thủ tục hành chính liên quan giấy tờ công dân (98%); từ 01/7/2025 đến 07/01/2026, 34 địa phương tiếp nhận 29,4 triệu hồ sơ, trong đó 24 triệu hồ sơ trực tuyến, tỉ lệ đúng hạn đạt 91%.

Giải ngân vốn đầu tư công đến 31/01/2026 đạt 858.621 tỷ đồng (94,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); đến 09/02/2026, 100% địa phương đã xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nhiều nhiệm vụ tại các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai còn chậm tiến độ, tồn đọng từ năm 2025. Dữ liệu còn phân tán; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khai thác dữ liệu, phục vụ cải cách thủ tục hành chính.

Hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế (5G chưa được phủ sóng toàn dân, chưa có những trung tâm dữ liệu lớn...). An ninh mạng, an toàn thông tin, dữ liệu còn nhiều bất cập.

Một số cơ chế chính sách về dữ liệu còn thiếu, chưa đồng bộ; đặc biệt là cơ chế chính sách cho phát triển sàn dữ liệu, kinh tế dữ liệu, định giá dữ liệu và tài sản trí tuệ còn vướng mắc. Nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo còn hạn chế.

Thủ tướng cho rằng, nếu năm 2025 là năm đặt nền tảng, đặt cơ sở, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thì năm 2026 phải đột phá, xoay chuyển tình thế và tăng tốc bứt phá, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ từ thụ động quản lý là chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.﻿

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế số﻿

Thủ tướng chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ do Tổng Bí thư Tô Lâm giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 2/2026. Bộ Công an cũng được giao trình ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trong tháng 2/2026.

Thứ hai là hoàn thiện thể chế đột phá, khẩn trương ban hành hướng dẫn các Luật Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng và Thương mại điện tử. Bộ Công an xây dựng Nghị định về cơ chế của Trung tâm Sáng tạo thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quý I, cơ chế sàn dữ liệu trong quý II và chính sách kinh tế dữ liệu trong quý III.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an hoàn thiện khung pháp lý về định giá dữ liệu và chính sách ưu đãi vào tháng 6/2026.

Thứ ba là đẩy mạnh hạ tầng số và cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu quốc gia phải hoàn thành theo tiến độ: dữ liệu cán bộ công chức trong tháng 3/2026; an sinh xã hội và kiểm soát tài sản trong tháng 6/2026; ngành nông nghiệp và y tế trong quý III/2026; xử lý vi phạm hành chính trong quý IV/2026.

Bộ Công an nhanh chóng vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 để phục vụ nền tảng AI tự chủ. Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy internet vệ tinh vận hành thương mại trong năm 2026. Viettel chủ trì đẩy mạnh trạm 5G phủ sóng toàn quốc, trong khi Tập đoàn Điện lực phải khắc phục tình trạng thôn bản thiếu điện.

Thứ tư là đẩy mạnh Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính. Bộ Công an trình chương trình tổng thể Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 trong tháng 3/2026.

Đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp và được kết nối, chia sẻ trên VNeID.

Thứ năm, bảo đảm nhân lực và nguồn lực với tinh thần đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển. Bộ GD&ĐT trình chương trình nhân lực AI trong tháng 4/2026. Bộ Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách trong quý I/2026, duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách cho chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định danh mục phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược như AI, UAV, điện hạt nhân và đường sắt tốc độ cao. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng bộ chỉ số KPI đánh giá thời gian thực việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành.