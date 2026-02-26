"Sếu đầu đàn" tăng tốc, dẫn nhịp tăng trưởng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, không khí lao động sản xuất tại các tập đoàn công nghiệp lớn đã sôi động, khẩn trương như những lò cao vào nhịp. Hàng loạt hợp đồng ngàn tỉ được ký kết, các nhà máy hoạt động xuyên Tết và những chuyến tàu xuất khẩu tấp nập mở hàng... tất cả đều báo hiệu cho một năm 2026 tăng tốc, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trở lên.

Khởi động hàng loạt dự án lớn

Ngày 24-2, ngay tại lễ khai xuân với chủ đề "Giải pháp vượt trội - Giá trị bền vững", Đại Dũng Group, một trong những tập đoàn cơ khí lớn của Việt Nam và quốc tế, đã công bố 34 hợp đồng ký kết và thông báo trúng thầu trên nhiều lĩnh vực như kết cấu thép, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp với tổng trị giá 6.650 tỉ đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực kiến trúc và kết cấu thép, Đại Dũng tham gia thi công kết cấu thép sân vận động Hưng Yên và sân vận động Trống Đồng. Ở mảng hàng không và công trình sự kiện quốc tế, tập đoàn này tham gia các hạng mục kết cấu thép mái Nhà APEC S2 tại dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị Phú Quốc - APEC nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.

Tập đoàn THACO xuất khẩu gần 500 container ngay trong ngày làm việc đầu năm mới Bính Ngọ 2026 .Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, tập đoàn này tham gia dự án cầu An Biên cùng hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị. Ngoài ra, tập đoàn còn tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp 120 MW, triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và mở rộng sự hiện diện trong chuỗi cung ứng toàn cầu… "Tổng hòa các dự án và con số cụ thể cho thấy chuỗi hợp đồng khai xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi động sản xuất - kinh doanh, mà còn là bước tạo đà quan trọng để Đại Dũng hiện thực hóa mục tiêu và củng cố vị thế của một tập đoàn công nghiệp đa ngành Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc phát triển, song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước" - lãnh đạo tập đoàn này nhấn mạnh.

Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết cũng đã ghi nhận sản lượng bán 25.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, ống thép. Đây là con số rất cao, báo hiệu một năm tăng trưởng tốt của ngành thép.

Lãnh đạo Hòa Phát khẳng định các nghị quyết của Đảng đã đặt mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị hiện đại. Từ định hướng trên, hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn khắp cả nước được đẩy mạnh triển khai như các tuyến cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Gia Bình, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM, khu đô thị thể thao Olympic, các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị đa mục tiêu… Vì vậy, nhu cầu thép cho xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, đô thị là rất lớn.

Do đó, với đặc thù sản xuất công nghiệp, toàn bộ các khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát đã hoạt động xuyên Tết với 3 ca liên tục đỏ lửa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều đơn hàng được triển khai cấp tập ngay những ngày đầu xuân mới.

Trước đó, ngày 23-2, tức mùng 7 Tết Bính Ngọ, tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, đồng thời tổ chức khánh thành cùng lúc 3 nhà máy thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng, nội thất ô tô và xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm.

Đáng chú ý, trong thông điệp đầu năm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, khẳng định 2026 là năm tăng tốc trong chiến lược phát triển của tập đoàn. THACO đặt mục tiêu sẽ khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ nhanh nhất ngay trong năm 2026. Tiêu biểu là tăng tốc triển khai thi công dự án metro tuyến Bến Thành - Tham Lương và khởi công các tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030. Nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt (khoan hầm, bê-tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…); triển khai thi công dự án BOT tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú bảo đảm tiến độ bàn giao; hoàn thành hạng mục cầu cạn tuyến R1 và triển khai thi công những phần còn lại của 4 tuyến đường ngay khi thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, THACO cũng tham gia triển khai quyết liệt dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh và Thư Lâm, TP Hà Nội; khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại khu đô thị Sala, bảo đảm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2027, hình thành cơ bản toàn bộ khu đô thị Sala kiểu mẫu, xanh, thông minh và bền vững; khởi công và đưa vào khai thác từng phần các dự án khu công nghiệp mới tại Chu Lai - TP Đà Nẵng và dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TP HCM, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng của THACO Industries…

Tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia

Ở lĩnh vực ngân hàng, trong buổi gặp mặt đầu xuân 2026, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đã báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, BIDV tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột khi bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin và mạng lưới ATM vận hành thông suốt, an toàn. Ngày cao điểm 23 tháng chạp, hệ thống BIDV đã xử lý kỷ lục hơn 24 triệu giao dịch, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ, góp phần đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng mạnh của người dân và doanh nghiệp trong cao điểm cuối năm. Đáng chú ý, ngay trong tháng đầu năm, BIDV đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ gần 3.000 tỉ đồng, bám sát tiến độ kế hoạch kinh doanh quý I/2026.

Về kế hoạch cả năm, ông Lê Ngọc Lâm cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hướng tới nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản và sức mạnh tài chính.

Không chỉ BIDV, các ngân hàng lớn khác cũng đang chủ động vào guồng ngay từ đầu năm. Trong bối cảnh Chính phủ và Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và các năm tiếp theo ở mức cao, hướng tới 2 con số và bền vững, ngành ngân hàng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - khẳng định Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai các định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm là cung ứng vốn cho sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng then chốt của nền kinh tế.

Theo đó, Vietcombank tiếp tục tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và xuất khẩu. Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân, nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng phục vụ. "Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Vietcombank đã làm đầu mối thu xếp gần 30.000 tỉ đồng vốn cho dự án thành phần nhà máy điện thuộc dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Trước đó, ngân hàng cũng đã thu xếp vốn thành công cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, khẳng định vai trò chủ lực trong các dự án năng lượng lớn" - ông nói.

Theo ông Lê Quang Vinh, trọng tâm lớn của giai đoạn mới là đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động và phát huy sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái Vietcombank. Cùng với đó là chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ thích ứng với chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số toàn diện và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Động lực đến từ các dự án hạ tầng Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế - cho rằng triển vọng kinh tế năm 2026 đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực với hàng loạt nghị quyết liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước đã và đang phát huy tác động, giúp môi trường kinh doanh cải thiện rõ rệt. Dịch vụ công, hành chính công chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; thậm chí xuất hiện yếu tố cạnh tranh tích cực giữa các địa phương trong thu hút đầu tư. Theo chuyên gia này, động lực bứt phá của năm 2026 sẽ đến từ các dự án hạ tầng lớn, đầu tư công và khu vực xuất khẩu. Nhiều ngành từng chịu áp lực như dệt may, da giày đã phục hồi rõ nét từ cuối năm 2025. Đặc biệt, doanh nghiệp công nghệ và chế biến nông sản xuất khẩu được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, có thể đạt mức 20% - 30%. "Nền tảng công nghiệp Việt Nam với đầu kéo từ khu vực nước ngoài (FDI), các ngành công nghiệp trong nước đến chế biến nông sản đều có yếu tố tích cực trong năm 2026. Những lĩnh vực này sẽ tạo lực kéo mạnh trước, rồi sau đó mới lan tỏa trở lại khu vực tiêu dùng trong nước" - TS Đinh Thế Hiển nhận định.



