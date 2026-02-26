Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hầm Đèo Ngang mở rộng hoàn tất thi công, chờ nghiệm thu để thông xe

26-02-2026 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hầm Đèo Ngang mở rộng đã hoàn tất thi công, đủ điều kiện kỹ thuật, đang chờ nghiệm thu để thông xe, góp phần tăng năng lực lưu thông trên Quốc lộ 1.

Hầm Đèo Ngang mở rộng đang chờ thủ tục cần thiết để đưa vào vận hành.

Hầm Đèo Ngang mở rộng là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1, cùng với cầu Xương Giang, cầu Gianh và cầu Quán Hàu. Dự án khởi công tháng 1/2025, do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng song song bên trái hầm hiện hữu theo hướng Nam – Bắc, do Công ty CP Sông Đà 10 thi công. Hầm mới dài 650m, trong đó thân hầm chính 555m, rộng 10,5m, bố trí 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Tuyến hầm xuyên qua dãy Hoành Sơn, điểm đầu thuộc phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Ngay sau khi khởi công, nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục. Theo chủ đầu tư, quá trình khoan hầm thuận lợi do địa chất dãy Hoành Sơn chủ yếu là đá cứng, ổn định; việc thi công trong hầm cũng ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Sau một năm triển khai, ống hầm mới đã hoàn thiện. Dù gặp khó khăn về địa hình và thời tiết miền Trung, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn huy động tối đa nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ. Các tuyến đường dẫn và cầu dẫn hai phía Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng đã hoàn thành, bảo đảm đồng bộ khi khai thác.

Hầm Đèo Ngang mở rộng hoàn tất thi công, chờ nghiệm thu để thông xe- Ảnh 2.

Ngày 25/2, đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết toàn bộ khối lượng thi công đã hoàn tất. Trước Tết, công trình cơ bản đủ điều kiện kỹ thuật để tổ chức thông hầm. Tuy nhiên, do đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, nghiệm thu theo quy định nên chưa thể đưa vào khai thác chính thức.

Dự kiến sau khi hoàn tất thủ tục, hầm sẽ được đưa vào vận hành trong ít ngày tới.

Khi khai thác song song hai ống hầm, nền đường qua Đèo Ngang sẽ rộng khoảng 20,5m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, góp phần tăng năng lực thông hành trên Quốc lộ 1, giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn qua đèo.

Việc mở rộng hầm Đèo Ngang được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên trục Bắc – Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng – an ninh khu vực miền Trung.

Theo PV

VTV

