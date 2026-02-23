Hà Nội: Người dân thuộc trường hợp sau nhanh chóng mang CCCD, GPLX đến cơ quan Công an để làm một việc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố đã có thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe tháng 2 năm 2026.

Theo đó, thời gian tổ chức kiểm tra vào lúc 8 giờ ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ) từ ngày 22/2 đến ngày 19/2. Địa điểm tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội).

Kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe

Cơ quan Công an thông báo, người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và mang theo một trong các loại giấy tờ sau để kiểm tra, đối chiếu thông tin với đơn đề nghị: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.

Với thông báo này, người đã đăng ký dự kiểm tra cần chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.