Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 ngày Tết, Thanh Hóa đón gần 700.000 khách du lịch, doanh thu 607 tỉ đồng

23-02-2026 - 10:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón 700.000 lượt khách du Xuân, tổng thu ước đạt khoảng 607 tỉ đồng.

Chiều 22-2, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 14-2 đến ngày 22-2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón được 690.000 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỉ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ.

9 ngày Tết, Thanh Hóa đón gần 700.000 khách du lịch, doanh thu 607 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đền Phủ Na dưới chân núi Nưa đón lượng khách du lịch "khủng" trong dịp Tết 2026 ở Thanh Hóa

Trong đó, di tích Phủ Na dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh, đón trên 50.000 lượt khách; đền Cửa Đạt đón trên 48.000 lượt khách; đền Nưa - Am Tiên đón khoảng 18.000 lượt khách; di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón trên 27.000 lượt khách, di tích đền Bà Triệu đón trên 10.000 lượt khách...

Ngoài du lịch tâm linh, một số điểm du lịch sinh thái cộng đồng cũng hút khách du lịch dịp Tết như: Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách; chùa Bụt và khu nghỉ dưỡng Flamingo đón trên 11.500 lượt khách; Vườn quốc gia Bến En gần 10.000 lượt khách…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong suốt kỳ nghỉ Tết, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được tăng cường; việc sắp xếp khu vực kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết giá và bán đúng giá... được triển khai hiệu quả.

Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào 2 dịp lễ lớn

Theo Tuấn Minh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sân bay Tân Sơn Nhất lại lập kỷ lục mới trong ngày Mùng 6 Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất lại lập kỷ lục mới trong ngày Mùng 6 Tết Nổi bật

Cả nước đón 14 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cả nước đón 14 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Nổi bật

Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào 2 dịp lễ lớn

Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào 2 dịp lễ lớn

09:50 , 23/02/2026
Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?

09:20 , 23/02/2026
Xuất nhập khẩu qua Hải Phòng đạt 5,45 tỷ USD dịp Tết Bính Ngọ

Xuất nhập khẩu qua Hải Phòng đạt 5,45 tỷ USD dịp Tết Bính Ngọ

08:00 , 23/02/2026
Hơn 1 triệu lượt khách du lịch Đà Nẵng dịp Tết

Hơn 1 triệu lượt khách du lịch Đà Nẵng dịp Tết

07:48 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên