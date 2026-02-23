Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào 2 dịp lễ lớn

Căn cứ vào quy định hiện hành, Bộ Nội vụ đã có thông báo về lịch nghỉ lễ, tết trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và đợt nghỉ ngày 30/4, 1/5 chỉ cách nhau 2 ngày.

Trong đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch). Tuy nhiên, do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Như vậy, nếu tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy ngày 25/4 đến hết thứ hai - ngày 27/4.

Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ rơi vào ngày thứ năm và thứ sáu. Người lao động nếu không phải đi làm thứ bảy thì kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5. Điểm đặc biệt trong hai kỳ nghỉ sắp tới là rất gần nhau (chỉ cách nhau 2 ngày).

Bộ luật Lao động nêu rõ, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Bên cạnh đó, người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Vì vậy, nếu còn ngày phép năm hoặc được doanh nghiệp cho ứng trước phép, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ thêm trước dịp 30/4 – 1/5 để kéo dài kỳ nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương.

Vẫn theo Bộ luật Lao động và Nghị định 145 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định).

Về tiền lương, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường.