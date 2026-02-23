Việt Nam lên tiếng sau khi bị EU thêm vào danh sách không hợp tác về thuế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 22/2 cho biết Việt Nam coi trọng hợp tác với cộng đồng quốc tế về minh bạch thuế, sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực “không hợp tác về thuế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 17/2, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đối với Việt Nam giai đoạn 2021-2023, EU bổ sung Việt Nam vào danh sách trên, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và luôn coi trọng hợp tác với OECD, đặc biệt trong bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc tăng cường minh bạch thuế nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

"Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây, đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn khẳng định trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, phù hợp thông lệ quốc tế.

Theo phía Việt Nam, các trao đổi này nhằm hướng tới đánh giá khách quan, toàn diện hơn, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung.