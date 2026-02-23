Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?

23-02-2026 - 09:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quy đinh, có một trường hợp duy nhất được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần đổi lại.

Các trường hợp bắt buộc phải cấp, đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Luật Căn cước quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tuy nhiên, thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 1.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 2.

Trong đó, những công dân sinh năm 1966 nếu đã đổi thẻ từ năm 2024 hoặc thực hiện đổi trong năm 2026 sẽ được sử dụng thẻ căn cước đó đến hết đời mà không phải thực hiện thêm bất kỳ lần cấp đổi nào khác.

Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới liên quan Luật Căn cước sửa đổi sẽ có hiệu lực, trong đó, Luật đã bổ sung, sửa đổi quy định về những trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước, cụ thể như sau:

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 3.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 4.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 5.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 6.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 7.

Những ai đổi thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được sử dụng suốt đời?- Ảnh 8.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

