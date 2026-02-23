Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1 triệu lượt khách du lịch Đà Nẵng dịp Tết

23-02-2026 - 07:48 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP. Đà Nẵng có nhiều sự kiện hấp dẫn, điểm nhấn độc đáo, mới lạ cùng thời tiết thuận lợi đã thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Đà Nẵng đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%.

Du khách đổ về các điểm du lịch ở Đà Nẵng trong dịp Tết.

Tại sân bay Đà Nẵng , mỗi ngày có gần 170 chuyến bay hạ cánh, đưa theo hàng vạn du khách đến thành phố. Trong khi đó, cảng Tiên Sa cũng liên tục đón những tàu biển quốc tế với hơn 6.000 du khách, thuyền viên.

Khối khách sạn ven biển được khách lấp đầy khoảng 85%, một số khách sạn kín phòng. Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch (VHTTDL) cho hay, tổng thu từ du lịch trong dịp Tết đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Để phục vụ người dân, du khách, Đà Nẵng tung chuỗi hoạt động, sự kiện xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa xuân Bính Ngọ là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 6 địa điểm trên toàn địa bàn thành phố. Các khu, điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách như lễ hội hoa Tulip Bà Nà, lễ hội Thần Tài, rước mã khai xuân, trình diễn nhạc nước - múa lửa, lễ hội ánh sáng và di sản…

Sở VHTTDL cũng chú trọng kiểm tra việc đón khách dịp tết tại các khu, điểm du lịch và tình trạng hàng rong, chèo kéo khách, đảm bảo vệ sinh môi trường… Các lực lượng chức năng triển khai đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người dân, du khách đón Tết vui xuân an toàn.

Kỷ lục: TP HCM vừa thu hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày

Theo Thanh Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lâm Đồng: Doanh thu du lịch chạm mốc 2.000 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 Nổi bật

Chốt hạn nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt TPHCM - Cần Thơ

Chốt hạn nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt TPHCM - Cần Thơ Nổi bật

Việt Nam lên tiếng sau khi bị EU thêm vào danh sách không hợp tác về thuế

Việt Nam lên tiếng sau khi bị EU thêm vào danh sách không hợp tác về thuế

07:31 , 23/02/2026
Kỷ lục: TP HCM vừa thu hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày

Kỷ lục: TP HCM vừa thu hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày

07:09 , 23/02/2026
Con số bất ngờ về doanh thu du lịch của TPHCM trong dịp Tết

Con số bất ngờ về doanh thu du lịch của TPHCM trong dịp Tết

17:30 , 22/02/2026
Tiếp tục tinh giản biên chế; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tiếp tục tinh giản biên chế; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

17:09 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên