Đầu năm, thêm loạt Giám đốc công ty bị tạm hoãn xuất cảnh

23-02-2026 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những trường hợp nợ thuế kéo dài sẽ bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Đầu năm, thêm loạt Giám đốc công ty bị tạm hoãn xuất cảnh: Tập trung ở một địa phương này - Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải danh sách các cá nhân nhận thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh. Theo đó, nhiều giám đốc doanh nghiệp tại các địa phương đang bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Danh sách chủ doanh nghiệp có thông báo tạm hoãn xuất cảnh:

Đầu năm, thêm loạt Giám đốc công ty bị tạm hoãn xuất cảnh: Tập trung ở một địa phương này - Ảnh 2.

Theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

