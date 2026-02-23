Dù đang nâng cấp, một sân bay Việt Nam vẫn nhận tin vui lớn chưa từng có





Sáng 23/2, tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, nơi đây phục vụ 767 chuyến bay. Trong đó, 371 chuyến bay trong nước và 396 chuyến bay quốc tế, tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Tổng hành khách đạt 260.473 lượt, trong đó có 116.830 khách trong nước, 143.643 khách quốc tế - tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Đây là kỳ nghỉ Tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời cũng là đợt thử tải quy mô lớn kể từ khi Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được chuyển giao vận hành cho Sun Group.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Tỷ trọng các chuyến bay nội địa tăng lên khi người dân và du khách đồng loạt trở lại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn để quay trở lại công việc vào cuối kỳ nghỉ Tết.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, ngay trước Tết, cảng đã xây dựng các phương án khai thác theo từng mức sản lượng. Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng mà không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ.

Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho những sự kiện quy mô lớn trong tương lai gần như APEC 2027, việc kiểm soát tốt các dịp cao điểm như dịp Tết Nguyên đán giống như một phép thử nền tảng, để Cảng HKQT Phú Quốc tự tin đón tương lai trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập.

Nâng cấp sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, có tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, chính thức được Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC – Đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) tiếp nhận vận hành vào ngày 1/1/2026.

Theo phương án được duyệt, cảng hàng không sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500m và 3.300m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Đồng thời, Cảng hàng không quốc tế sẽ ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch – không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm.