Diễn biến mới về dự án Khu công nghiệp trị giá gần 5.400 tỷ đồng, quy mô hơn 499 ha

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 25/2, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, đơn vị và địa phương báo cáo tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499,07 ha), đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tái định cư phục vụ dự án.

Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Trước đó, ngày 01/01/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và chấp thuận Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên là nhà đầu tư thực hiện. Dự án được triển khai tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 499 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 5.399 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 809 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng mức đầu tư.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phù hợp cảnh quan khu vực và có khoảng cách an toàn với khu dân cư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất cho thuê lại; xây dựng nhà xưởng để bán và cho thuê; kinh doanh các hạng mục hạ tầng phụ trợ trong khu công nghiệp.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm; tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Đây cũng là khu công nghiệp thứ hai do Viglacera đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau Khu công nghiệp Sông Công II – giai đoạn 2.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo, ông Bùi Văn Lương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Trong đó, yêu cầu xã Thành Công và phường Phúc Thuận sớm hoàn thiện tờ trình đề xuất chủ trương triển khai các dự án tái định cư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao hai địa phương làm chủ đầu tư các dự án tái định cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát các nội dung liên quan đến đất rừng, quy hoạch sử dụng đất, danh mục dự án thu hồi đất (nếu có) trên cơ sở các khu tái định cư dự kiến, từ đó tham mưu, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 được kỳ vọng sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp cho địa phương, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.