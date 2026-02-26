Sân bay hơn 85 năm tuổi tại thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam sẽ được nâng công suất

Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Bộ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 12/2/2026 Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đặt tại phường Hòa Cường và An Khê, thành phố Đà Nẵng, được quy hoạch là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, Cảng được quy hoạch cấp sân bay 4E, có thể khai thác tàu bay B747, B787, A350 và tương đương. Công suất Cảng khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến 2050, công suất Cảng được nâng lên 330.000 tấn hàng hóa/năm. Thời kỳ này, quy hoạch mở rộng sân đỗ tàu bay về phía Nam, tối ưu phương án đỗ tàu bay để nâng lên khoảng 52 vị trí.

Bên cạnh đó, Cảng quy hoạch mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam, đáp ứng công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm; cải tạo nâng công suất nhà ga hành khách quốc tế T2 lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: ACV)

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, giao thông kết nối tới cảng hàng không sẽ thông qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đường Duy Tân, đường Nguyễn Phi Khanh, đường Đặng Thùy Trâm, đường ngầm kết nối với cảng hàng không theo quy hoạch của địa phương và tuyến đường sắt đô thị.

Đường giao thông nội cảng ngoài sân bay sẽ thông qua các tuyến đường kết nối từ đường trục chính tới các khu chức năng của cảng hàng không; mặt cắt ngang tuyến đáp ứng quy mô khoảng 2-4 làn xe.

Theo Quyết định, nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khoảng hơn 806ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý hơn 71ha; đất do quân sự quản lý gần 517ha; đất dùng chung hơn 218ha.

Sân bay do người Pháp xây dựng, là cửa ngõ quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Đà Nẵng được người Pháp xây dựng từ năm 1940. Sau khi đất nước thống nhất, bước vào công cuộc xây dựng kinh tế, sân bay chuyển sang khai thác lưỡng dụng.

Vào ngày 28/3/2012, Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ban hành quyết định số 34/QĐ-HĐTV, thành lập Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Mới đây, vào ngày 16/1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới. Dự án này có tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng, với diện tích xây dựng hơn 2,4ha, có công suất thiết kế 100.000 tấn hàng hóa/năm. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2027.

Ngày 16/1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới (Ảnh: Cổng TTĐT TP. Đà Nẵng)

Tại đây, Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Đức Ấn đã nhấn mạnh vai trò của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, đây là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối hàng không, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực.

Theo ông Ấn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội thành phố, nhất là sự phát triển vượt trội của ngành du lịch, thương mại dịch vụ, kim ngạch xuất - nhập khẩu và nhu cầu giao thương chất lượng cao, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không qua Cảng không ngừng mở rộng và phát triển.

Vì vậy, trước nhu cầu ngày càng cao, việc vận chuyển hàng hóa trở nên quá tải, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng, tăng công suất vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, riêng năm 2025 đã phục vụ 15,1 triệu lượt hành khách và gần 89.800 chuyến bay. Theo thông tin từ ông Phan Kiều Hưng - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng hàng hóa trong năm 2025 đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024 và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ logistics hàng không.