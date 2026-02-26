Bộ Xây dựng vừa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau mở rộng. Ảnh: Sun Group

Theo Quyết định, việc điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc để bố trí lại một số công trình bảo đảm mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án quy hoạch ban đầu, tối ưu nhu cầu sử dụng đất của Cảng. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí không gian hợp lý để bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027, bảo đảm mục tiêu phát triển dài hạn của Cảng

Điều chỉnh quy hoạch theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính khả thi của quy hoạch.

Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch là khảo sát, điều tra, thu thập bổ sung các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác của cảng hàng không; cập nhật các dự án đã và đang triển khai tại Cảng; Rà soát số liệu dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh quy hoạch Cảng; bố trí lại một số công trình để bảo đảm đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án mở rộng Cảng, đồng thời phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai, phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối cảnh nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời xây dựng



Bên cạnh đó, xác định các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; ước toán tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển của Cảng và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch là Bộ Xây dựng. Cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch là Cục Hàng không Việt Nam. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam lưu ý tiếp thu và hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính; có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ điều chỉnh quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch, hướng dẫn xây dựng, giám sát công tác lập điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện sản phẩm tài trợ.

Bộ cũng lưu ý thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch trong Quý I năm 2026, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng theo quy định.

Đối với Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc theo quy định; bố trí đầy đủ kinh phí để triển khai công tác lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, công tác tổ chức lấy ý kiến, thẩm định quy hoạch, công tác cắm mốc giới sau khi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt và các chi phí khác có liên quan.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng tại Lễ công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, ngày 15-4-2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự; với nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khoảng 1.050,1 ha.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030, sân bay Phú Quốc đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), có công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; loại máy bay khai thác là máy bay B747, B787, A350 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh chính xác theo tiêu chuẩn CAT I đối với đầu 10 của đường cất hạ cánh; tiêu chuẩn CAT II đối với đầu 28 của đường cất hạ cánh.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO), có công suất khoảng 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm; loại máy bay được khai thác là tàu bay B747, B787, A350 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh chính xác theo tiêu chuẩn CAT I đối với đầu 10 của đường cất hạ cánh; tiêu chuẩn CAT II đối với đầu 28 của đường cất hạ cánh…

Ngày 9-5-2025 tại Phú Quốc, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.