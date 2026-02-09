Thông báo mới từ Cơ quan Thuế, người dân lưu ý!

Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi Thông báo số 273/TB-DLA ngày 05/02/2026, gửi tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm nhắc nhở về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế đối với kỳ tính thuế tháng 01 năm 2026.

Thông báo số 273/TB-DLA của Thuế tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thuế tỉnh Đắk Lắk)

Theo cơ quan thuế, căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với các loại thuế khai và nộp theo tháng, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, trong trường hợp người nộp thuế tự tính thuế, thời hạn nộp thuế cũng trùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đáng chú ý, nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp thuế rơi vào ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn sẽ được tính vào ngày làm việc liền kề sau kỳ nghỉ.

Từ các quy định nêu trên, theo nguyên tắc, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế đối với kỳ tính thuế tháng 01/2026 sẽ là ngày 20/02/2026.

Tuy nhiên, do lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/02/2026 (tức 27 tháng Chạp) đến hết 22/02/2026 (tức mùng 6 Tết), nên thời hạn thực tế sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Vì vậy, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế kỳ tháng 01/2026 là ngày 23/02/2026 (Thứ Hai, tức mùng 7 Tết).

Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc phát sinh tiền chậm nộp, Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động sắp xếp thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng thời hạn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải đáp.