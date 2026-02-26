Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

26-02-2026 - 14:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lực lượng CSGT Hà Nội xác minh, xử lý tài xế cho trẻ em ngồi lên trước vô lăng trong quá trình lái ô tô trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng.

Ngày 25/2, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T. về hành vi “Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em” theo quy định tại điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi vi phạm này anh T. sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hình ảnh tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi đang lái xe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế lái ô tô BKS 89A-504.xx đi trên đường Vũ Đức Thận (thuộc địa phận phường Việt Hưng, Hà Nội) để trẻ em ngồi trước vô lăng, gây nguy hiểm cho người ngồi trong phương tiện cũng như các phương tiện khác.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục trưởng CSGT Bộ Công an chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Tài xế Đ.T.T. làm việc tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 5 nhanh chóng xác định tài xế ô tô là anh Đ.T.T. (sinh năm 1981, quê Hưng Yên), đồng thời mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ.T.T. khai nhận chiều 22/2 cho cháu ngồi lên trước vô lăng trong quá trình lái ô tô trên đường Vũ Đức Thận.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc bế trẻ nhỏ khi đang điều khiển phương tiện giao thông là một hành vi cực kỳ nguy hiểm.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường cho cả người lớn và trẻ em. Người dân cần tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

75 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội ngay sau dịp Tết có biển số sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Theo Minh Tuệ

VTC News

