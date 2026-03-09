Tập đoàn TH khởi công nhà máy 6.000 tỷ đồng tại địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 9/3 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (TP. Hồ Chí Minh), Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10ha. Nhà máy triển khai qua nhiều giai đoạn với mục tiêu sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, kem; đồng thời, sản xuất đồ uống không cồn và cung cấp dịch vụ kho bãi.

Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị phát triển bền vững thông qua việc khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH.

Nhà máy được định hướng trở thành trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của Tập đoàn TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Dự án hướng tới cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch. Bên cạnh đó, công trình cũng giúp thúc đẩy chuỗi giá trị từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến hệ thống phân phối hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy TH Bình Dương (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết thêm, nhà máy sẽ tạo thêm việc làm, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh và góp phần hỗ trợ nông dân tại nhiều vùng nguyên liệu, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa và Tây Nguyên tham gia chuỗi sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, việc bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, ổn định, chất lượng cao trở thành yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực chế biến thực phẩm sạch có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh lương thực mà còn nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đây là mô hình phát triển mà Thành phố luôn khuyến khích và ưu tiên, với định hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, gia tăng giá trị chế biến, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân, qua đó góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nâng cao tầm vóc người Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống phân phối; đồng thời, tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm thực phẩm sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.