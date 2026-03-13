112 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang fanpage Cục Cảnh sát Giao thông mới đây đã đăng tải danh sách 112 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Danh sách được ghi nhận từ 7 giờ 30 phút ngày 12/3 đến 7 giờ 30 phút ngày 13/3, với 2 lỗi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Cụ thể, tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 51 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp chạy ngược chiều. 100% trường hợp vi phạm các lỗi trên là người điều khiển xe mô tô.

Bên cạnh đó, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp người điều khiển xe ô tô đi sai làn đường.

Tại thông báo này, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuân thủ tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt ra sao?

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.